26-m. aguado llama a votar a quienes no quieren replicar en madrid el resultado de las generales

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pidió este domingo que vayan a votar todos los madrileños, sobre todo aquellos que no quieren que se replique en la región el resultado de las últimas elecciones generales, que dio la mayoría parlamentaria al PSOE y Podemos.

Después de votar en su colegio electoral de Alcobendas, Aguado se mostró convencido de que Ciudadanos se ha consolidado en la Comunidad de Madrid y ahora se examina ante los electores. Pidió "que nadie se quede en casa" porque "nos jugamos muchísimo, dos modelos distintos de Comunidad".

Se dirigió expresamente a quienes están aún meditando si votar o no para animarles a acudir a las urnas, especialmente a quienes no se sienten "cómodos" con el resultado de las generales y no quieren que se replique en la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid.

"Que mañana no sea tarde", les dijo, emplazándoles a "encontrar un huequito como sea" para ir a votar, convencidos de que "desde el centro es desde donde se pueden conseguir las grandes reformas".

26-MAY-19

