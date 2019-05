Cs cree que la suspensión de los diputados presos no altera la mayoría absoluta

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

Ciudadanos cree que la suspensión de los diputados independentistas que están en prisión preventiva no altera la composición de la Cámara aunque no renuncien a su acta y, por tanto, tampoco a la mayoría absoluta, que seguiría en 176 diputados.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, compareció en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados en la que se decidió la suspensión de esos diputados, convencido de que la resolución se tenía que haber adoptado el mismo día de la constitución de la Cámara.

Denunció que la presidenta, Meritxell Batet, se ha visto finalmente "forzada" a tomar la decisión después de varios días "haciendo el ridículo" y permitiendo "que se humille a todos los españoles". "Ha empezado muy mal su mandato", aseguró, porque lo hizo "agachando la cabeza" ante los independentistas y protagonizando "un sainete, un teatro" hasta hoy.

Villegas se mostró convencido de que el PSOE quiere "contentar" a los independentistas porque necesita pactar con ellos, y alertó de que esa será "la norma" de la legislatura, incluso utilizando para ello una institución como el Congreso de los Diputados.

Aunque esos diputados no renuncien a su acta y no sean sustituidos por otros, Ciudadanos cree que la composición del hemiciclo y la determinación de la mayoría absoluta no pueden estar condicionadas por esas decisiones individuales, y que el Congreso seguirá formado por 350 diputados y la mayoría absoluta, por tanto, seguirá en 176.

Villegas reconoció que también "humilló a los españoles" la diputada independentista que al tomar posesión de su escaño en la anterior legislatura acató la Constitución mencionando a los "presos políticos", pero subrayó que cuando ocurre una vez "puede pasar" pero si es de forma reiterada, como el pasado martes, "no se entiende que la Presidencia no actúe".

