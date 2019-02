Venezuela. el gobierno no tiene "ninguna noticia" del embajador que guaidó prevé asignar a españa

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este martes que no tiene conocimiento alguno de que Juan Guaidó, al que España reconoce como presidente encargado de Venezuela, haya designado a ningún embajador para Madrid.

Borrell fue preguntado en los pasillos del Senado por las últimas informaciones que apuntan que Guaidó está ejerciendo de presidente y designando representantes en varios países. "No tenemos ninguna noticia al respeto", espetó el ministro.

Ante la insistencia de los periodistas para que hiciera alguna valoración, el titular de Exteriores expresó que si no tiene conocimiento "qué me va a parecer". "No puedo comentar lo que no conozco", por lo que "cuando sepamos, veremos".

Según varias informaciones, que el Ministerio de Exteriores español no entra a confirmar, Antonio Ecarri Bolívar, diputado de la Asamblea venezolana por la región de Carabobo y profesor titular de la universidad de esa localidad, será el embajador que designe Guaidó en España tras la reunión de la Asamblea Nacional venezolana de este martes.

