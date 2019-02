Madrid. los anticapitalistas de podemos alaban a iu y avisan a su partido de que puede quedar "aislado"

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

La corriente de Anticapitalistas de Podemos alabaron este lunes la "política con mayúsculas" de Izquierda Unida tras la reunión que mantuvieron ambas organizaciones, Equo y 'Más Madrid', y advirtió a la dirección de su propio partido, que no acudió, de que "tendrá que cambiar el chip si no quiere quedarse aislada".

Los Anticapitalistas, que ya avisaron ayer de que no pactarán nunca con el "centro izquierda progresista" que a su juicio representa el 'Más Madrid' de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, reiteraron esta postura en la reunión.

En cambio, manifestaron su "buena sintonía" con los planteamientos del documento presentado por IU Comunidad de Madrid, con primarias, la paralización de la Operación Chamartín y una "política con mayúsculas, de la que se teje desde las asambleas y por proyectos unitarios y colectivos frente a los personalistas".

Los Anticapitalista razonan: "Si hay una separación en el terreno estratégico y en el programático, lo lógico es que los espacios políticos también se bifurquen sin dramas y busquen construir experiencias de manera independiente".

"Nosotros no vamos a legitimar un proyecto que no compartimos: preferimos construir con fuerzas con las que tenemos en común no sólo el objetivo, sino también el camino", puntualizan. Sólo barajan, como IU, "diálogo político" con otras fuerzas para tener "unidad de acción" frente a la derecha.

AVISO A PODEMOS

Esta corriente interna de Podemos, que eludió las primarias de su partido a las elecciones autonómicas, municipales y generales, ahora baraja presentarse a los comicios de este año si hay acuerdo con IU y tal vez con Podemos, pero advirtió: "La dirección de Podemos no puede pretender dictar sus prioridades al resto. Tendrá que cambiar el chip si no quiere quedarse aislada".

La dirección estatal de Podemos eludió esta mañana dar explicaciones sobre la ausencia de la reunión convocada por IU, y afirmó, en palabras de su coportavoz Noelia Vera, que ha puesto "punto y aparte" al conflicto con Íñigo Errejón y se va a centrar en los Presupuestos, dejando a la Ejecutiva madrileña, actualmente en manos de una gestora, la negociación con 'Más Madrid'.

El miércoles pasado, Podemos reunió a su Consejo Ciudadano Estatal con el objeto de establecer un consenso con los dirigentes autonómicos que habían pedido "cooperar y no competir" con Errejón, de forma que la Ejecutiva madrileña, responsable última de la negociación, pudiera emprenderla con todo el partido detrás.

Sin embargo, la división de opiniones acerca de si se ha de confluir ya con 'Más Madrid' o primero construir una candidatura propia de Unidos Podemos, aconsejó no someter a votación ninguna resolución.

(SERVIMEDIA)

04-FEB-19

KRT/pai