Cardenal hondureño aboga por la paz en su país y pide orar por el papa Francisco

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez abogó este domingo por la paz en Honduras y se congratuló con sus compatriotas por la conmemoración del 272 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, patrona del país.

Durante la misa que ofició en la Basílica Menor de Suyapa, en la capital hondureña, Rodríguez pidió a Dios y a la virgen de Suyapa porque reine la paz entre los hondureños.

"La Iglesia debe llevar el amor de Jesús, la caridad de Jesús a todo nuestro pueblo hondureño", subrayó el religioso, y pidió "orar" por el papa Francisco que este día emprendió su viaje desde Roma a Emiratos Árabes Unidos, a donde llevará "a Jesús, el amor y la comprensión", lo que también debe "reinar en nuestra Honduras".

Francisco defenderá en Emiratos Árabes el diálogo interreligioso y donde permanecerá hasta el 5 de febrero, en una visita histórica que le convertirá en el primer pontífice que visita la península arábiga.

Entre los asistentes este domingo a la misa conmemorativa figuraron el titular del Parlamento, Mauricio Oliva, y el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura; funcionarios del poder Ejecutivo, diputados del Parlamento, magistrados de poder judicial, diplomáticos y miles de feligreses, entre otros.

Los actos fueron precedidos de una alborada que se celebró el sábado en la Basílica Menor, que lució abarrotado de feligreses y artistas nacionales.

El cardenal hondureño señaló que la persona que se sienta amargada y triste debe ir "a los pies de María de Suyapa para que sane su corazón", al igual que aquel que se sienta "lleno de odio, que purifique su alma en una buena confesión para que empiece una vida nueva".

"El odio paraliza, el amor llena de dinamismo y energía. Que Dios les bendiga por medio de la madre, nuestra Señora de Suyapa", enfatizó.

Dijo además que espera que este año "Honduras camine por los senderos de la paz, el respeto mutuo, la comprensión y la colaboración".

El cardenal hondureño enfatizó que "una Honduras nueva solo se va a construir en el amor y la colaboración de todos".

Rodríguez destacó además el amor y la fe de los hondureños por la Iglesia católica y la virgen de Suyapa, una diminuta imagen de 6,5 centímetros de alto, tallada en madera de cedro, que fue hallada por dos campesinos en 1747, cerca de Tegucigalpa.

Destacó que la Iglesia "no es un negocio, ni un organismo humanitario, tampoco una Organización No Gubernamental, no se ofrece a sí misma, sino que lleva el evangelio de Jesús, el amor del Redentor y la caridad del Salvador".

El día de la patrona de Honduras se conmemora el 3 de febrero, pero los feligreses católicos, tanto hondureños como extranjeros, comienzan su peregrinaje a Tegucigalpa desde una semana antes, por la masiva afluencia de personas con ocasión de la fiesta religiosa.

Muchos de los creyentes se han instalado en campamentos levantados por organizaciones de socorro en los predios de la basílica menor.

En 1969, año de la guerra de cien horas entre los ejércitos de Honduras y El Salvador, que distanció durante 11 años a los dos países centroamericanos, las Fuerzas Armadas hondureñas declararon a la Virgen de Suyapa como capitana general de la institución castrense.

Según apuntes históricos, la imagen de la Virgen de Suyapa fue hallada por dos campesinos, un adulto y un niño, cuando regresaban de sus actividades agrícolas hacia la aldea Suyapa, en el extremo oriental de la capital hondureña, en 1747.