Rivera alerta a sánchez y a casado de que no pueden vencer al populismo copiándolo

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, alertó este sábado al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Pablo Casado, de que no pueden vencer al populismo si lo que hacen es "copiarlo", como tampoco pueden vencer al nacionalismo manteniendo viejos "complejos" y sin mirarlo "de tú a tú".

Rivera participó en Pamplona en el campus de jóvenes de Ciudadanos, con la advertencia de que en las próximas elecciones autonómicas de mayo Sánchez tendrá que responder a "la pregunta del millón" y desvelar si esta dispuesto a apoyar opciones constitucionalistas en Navarra o a "traicionar" a esos partidos y apoyar a los nacionalistas.

De cara a esas elecciones autonómicas, municipales y europeas, dijo Rivera, España se tiene que "contagiar de liberalismo, no de nacionalismo, de libertad y no de imposición, de europeísmo y no de antieuropeísmo", y mirar a los valores del siglo XXI sin recurrir a recetas del siglo XX. Defendió, en ese sentido, un liberalismo no solo económico sino político frente a nacionalismos y populismos.

En Navarra, Rivera alertó de que los constitucionalistas "no podemos renunciar ni a un palmo de este país" porque el día que eso ocurra "o pidamos perdon" por defender la lengua oficial de todos los españoles, "el día que demos pasos atrás, el nacionalismo nos estará ganando la batalla".

Después de acusar a Sánchez de "dinamitar" los puentes entre constitucionalistas, aseguró que la misión de Ciudadanos en los próximos procesos electorales es "liderar a los moderados" en lo que sera "un plebiscito" a las políticas y decisiones del presidente.

Llamó por ello al partido a defender "el patriotismo constitucional sin complejos" y a abrir grandes debates, como por ejemplo el de la inmigración, apostando por la regular y ligada al mercado laboral, sin meter "en el mismo saco" a los profesionales que llegan a trabajar, a las "mafias" y a quienes piden el derecho fundamental de refugio. Si no se afrontan esos debates, alertó, los populismos "seguirán creciendo con soluciones baratas" que son, además, "mentiras".

Fue en ese punto en el que alertó a Sánchez y a Casado, a los que nombró expresamente, de que cada vez que "intentan copiar" a esos populismos se pierde la oportunidad de abrir esos debates. La solución "no es copiarles, sino ganarles", aseguró, convencida de que en España hay mucha más gente "moderada que extremista, sensata que insensata".

Rivera denunció además el "error histórico" de Sánchez al considerar "enemigos" a otros constitucionalistas y "aliados" a los nacionalistas que "han dado un golpe de Estado" en Cataluña, y alertó también de la necesidad de no intentar aproximarse a ellos intelectualmente, sino combatirlos mirándolos "de tú a tú" defendiendo un "patriotismo constitucional sin complejos".

Ciudadanos, dijo, es el liberalismo del siglo XXI en un país en el que no ha habido una trayectoria liberal más allá de la intelectualidad, el centro que aglutine de nuevo a los moderados cuarenta años después de la transición, y que defiende el patriotismo constitucional a pesar de que tradicionalmente ser patriota ha estado "mal visto".

