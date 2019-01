Madrid. de la rocha mantiene su candidatura para competir con pepu hernández y dice que no es "buen mensaje" fichar a independientes

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El histórico militante del PSOE Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada, exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid y exparlamentario nacional, dijo hoy, al conocerse la candidatura de Pepu Hernández a la Alcaldía de la capital, que "mantengo mi candidatura en estos momentos más que antes, porque creo que es bueno para el partido que haya un proceso de primarias que permita debatir y generar confianza".

"Creo que no es un buen mensaje que los candidatos más importantes sean independientes, como si el valor de la militancia no existiera y hubiera que acudir fuera", indicó De la Rocha, quien destacó que "con enorme insistencia son muchos los compañeros que me insisten por las redes sociales que me presente porque soy un buen candidato para recuperar Madrid y generar confianza".

"Creo que soy un buen candidato que sale del partido y que tiene experiencia municipal amplia y también sindical", agregó De la Rocha, quien consideró que "en la actual cultura del partido no hay candidatos oficiales sin oficiosos y todos somos iguales".

Asimismo, destacó que "quienes deciden y tienen la última palabra son los militantes" y pidió a la dirección del PSOE que sea "neutral para permitir y posibilitar que tengamos todos los mismo medios".

Dijo que conoce "bien los problemas de Madrid y puedo aportar al proyecto socialista para Madrid con el objetivo de recuperar parte importante del voto perdido" y añadió que "quiero poner en valor la militancia".

