Venezuela. españa reconocerá a guaidó individualmente si la ue no alcanza postura común

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Gobierno que preside Pedro Sánchez trabaja en el seno de la Unión Europea para que se produzca una posición común a la hora de reconocer la legitimidad de Juan Guaidó en el caso de que Nicolás Maduro no convoque elecciones antes del próximo domingo.

En tal caso, según fuentes del Ejecutivo, si transcurre el periodo de ocho días que comienza hoy y Maduro no convoca comicios, España procederá al reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela para cumplir con la tarea de convocar inmediatamente elecciones.

En el Gobierno justifican que se han concedido esos ocho días para seguir negociando y lograr unanimidad en la posición de la UE. Fuentes gubernamentales aseguran que la posición de España, como admitió el presidente, es "compartida con la inmensa mayoría de los Estados miembros", como afirmó el presidente Sánchez en la comparecencia que hizo en el Palacio de la Moncloa este sábado.

En dicha comparecencia, Sánchez dio un paso que luego fue secundado por Alemania, Francia y Reino Unido. El presidente español lanzó un ultimátum a Maduro para que convocara elecciones de aquí a ocho días antes de reconocer a Guaidó.

La autoproclamación de Guaidó, según afirman fuentes diplomáticas, cogió a la UE fuera de juego porque no se enteró de los movimientos de la oposición y ahora se está reubicando.

España ejerce el liderazgo de esta posición, según indican desde el Ejecutivo, y se espera que, al igual que se han sumado Francia, Alemania y Reino Unido, lo hagan el resto de estados miembros porque ésta es la postura "mayoritaria" en el seno europeo.

Concluido el plazo, si la UE no logra una postura común, España reconocerá a Guaidó si Maduro no ha dado el paso de convocar comicios legislativos, aspecto en el que no tienen confianza. Pero entienden que ha llegado el momento de dar un paso más y fijar la posición y hacer valer la posición de liderazgo de España a la que los demás se puedan sumar.

La falta de una posición común en el seno de la UE no se debe tanto a reticencias de los países por reconocer a Guaidó sino a posiciones diplomáticas y al respeto de los tiempos. Por ello, el Gobierno cree que el respaldo en la Unión Europea será prácticamente unánime.

Pero en un comunicado conjunto la UE reclama elecciones a Maduro pero no menciona a Guaidó ni fija plazo sobre el periodo en el que tiene que hacer esa convocatoria.

Este paso empezado por España, de advertir a Maduro que o convoca comicios o reconocen a Guaidó, supondrá un golpe para el mandatario venezolano que no le debe alegrar y que a su vez es algo bueno para el pueblo venezolano porque supondrá que la solución sale del propio pueblo venezolano y no es algo impuesto.

Con esta postura creen que la comunidad internacional está protegiendo a la oposición venezolana y a la figura de Guaidó, porque desde el 10 de enero hay un presidente ilegítimo -Maduro no juró ante la Asamblea Nacional-, al que no se le reconoce, frente a una Asamblea legítima y de la que Guaidó es el máximo representante.

(SERVIMEDIA)

26-ENE-19

MML/ecr