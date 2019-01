Miles de personas madrugan en Panamá para ver de cerca al papa Francisco

Panamá, 23 ene (EFE).- Miles de personas acuden este miércoles desde tempranas horas de la mañana a las céntricas avenidas de la ciudad de Panamá que recorrerá más tarde el papa Francisco, para guardar un lugar y así poder ver de cerca al santo padre, que participará en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

En familia, en parejas, solos, con sus hijos, nietos u otros familiares, con o sin distintivos de la JMJ, las personas comenzaron a abarrotar las avenidas donde están instaladas las vallas que los separarán del sumo pontífice.

A los fieles, muchos de ellos con camisetas y gorras, no les importó el horario y tampoco el ardiente sol que se avecinaba, y ya desde las 05.00 hora local (10.00 GMT) comenzaron a llegar para ver desde cerca a Francisco.

Esta visita modificó la rutina de los panameños debido a las restricciones a la circulación de vehículos particulares, el cierre de avenidas y el cambio en los horarios de atención de entidades públicas y privadas.

En una esquina de la Iglesia del Carmen, en pleno centro bancario aguardaba sentada la peregrina guatemalteca Alicia Vázquez, que con sus botellas de agua y un poco de comida le era suficiente para aguantar la jornada hasta el paso del religioso.

Mientras se protegía con la sombra de un pequeño árbol, dijo a Acan-Efe que apartó su lugar desde temprano para ver al argentino Jorge Mario Bergoglio, y sostuvo que tratará de saludarlo desde las gradas junto a sus amigas.

"Solo de pensar que lo veré me emociono, es algo que no puedo explicarlo, no me imagino ese momento, creo que será impresionante", indicó la peregrina, que arribó al país centroamericano el pasado viernes.

Lourdes Flores, que salió de la localidad panameña de Chitré, provincia de Herrera (centro) a las 02.00 hola local (07.00 GMT) y llegó a las 05.00 hora local (10.00 GMT) mencionó a Efe que siente una inmensa hambre de fe, por lo que cree que la llegada del papa llenará su corazón de buenas acciones.

"El papa Francisco ha calado en los corazones de los devotos de la fe católica de Centroamérica, esperamos que su presencia aumente nuestra fe y sea portador de buenas noticias para pacificar a los países que se encuentren en guerra", declaró Flores.

Su amiga, Sónica Ríos que no dejaba de gritar el nombre del papa Francisco, señaló a Efe que no le importaba madrugar, sino vivir el ambiente de religiosidad y alegría que ha impuesto la JMJ.

Por eso, exclamó que siente lo mismo que los jóvenes peregrinos de otros países que se han movilizado para el importante evento, sin preocuparse por los percances que puedan encontrar en el camino porque la recompensa lo vale, sostiene.

"El papa es la sombra de Pedro, no podemos perder la oportunidad para que seamos santos a través de esa bendición de recibirlo, muchas personas lo deben acoger y seguir adelante", respondió.

Otra joven de la región panameña de Coclé expresó que llegó sobre las 01.00 hora local (06.00 GMT) por el temor de encontrarse con las vías bloqueadas.

Acompañada de un grupo, aseguró que compartirá con sus compañeros y peregrinos que llegaron al país para expresar su fe.

La visita del santo padre, que participará en la JMJ hasta el próximo domingo, ha generado gran ilusión no solo en Panamá, sino en todo Centroamérica, una región que por primera vez acoge una JMJ.

Francisco llegará este miércoles al principal aeropuerto de Panamá a las 16.30 hora local (21.30 GMT) y, tras ser recibido por las autoridades panameñas en una breve ceremonia, se trasladará en un vehículo cerrado hasta el inicio de la Vía España, donde se cambiará al papamóvil para recorrer 7 kilómetros.

El pontífice seguirá por el populoso barrio de Calidonia, en donde se encuentra la Basílica Menor de Don Bosco, un punto clave donde miles de peregrinos esperarán su saludo.

El recorrido en el papamóvil seguirá por la Avenida Omar Torrijos Herrera, culminado en la sede de la Policía Nacional, donde retomará un auto cerrado en el cual llegará a la Nunciatura Apostólica, en la antigua base militar estadounidense de Clayton en Panamá, donde se hospedará a pocos metros del Canal interoceánico.

Raquel Sánchez y Rogelio Adonican