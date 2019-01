Iu niega haber sido el problema de errejón e insiste en una lista unitaria con él

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La cabeza de lista de IU a la Comunidad de Madrid y desde hoy diputada nacional, Sol Sánchez, negó este martes que Íñigo Errejón haya dejado de ser candidato de Unidos Podemos por que se le impusiera a ella como número dos en la lista, pero a la vez insistió en la conveniencia de que la izquierda presente una lista "unitaria" a las elecciones autonómicas, con Podemos, IU y Más Madrid, la plataforma de Manuela Carmena y Errejón.

Lo hizo en declaraciones en el Congreso de los Diputados tras recibir el acta de diputada al que accedió, curiosamente, por la renuncia de Errejón a la suya y ser la siguiente en la lista de las elecciones generales de 2016 por la circunscripción de Madrid.

Sánchez negó que el desencadenante de que Errejón se pasara a Más Madrid sea que Podemos e IU le impusieran su nombre como número dos de su lista en lugar de su persona de confianza, Clara Serra. "Es más que evidente que esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Es injusto y simplista manejar esa idea. Es imposible montar eso de la noche a la mañana", comentó sobre la alianza de Errejón y Carmena, precisando que IU no planteaba una cuestión de puestos, sino de programa político. Las del orden de la lista eran, según ella, "flecos a solventar".

No obstante, una vez desencadenada la crisis en Podemos, en la que no quiso entrar por tratarse de una fuerza política distinta pero que espera que "diriman cuanto antes", Sánchez abogó por "buscar la máxima unidad de la izquierda" en las elecciones autonómicas, porque de lo contrario "el voto se disgrega". "Vamos a hablar con todos los actores", anunció, admitiendo que empezará con Podemos por tener un acuerdo marco para presentarse juntos pero sin excluir a la plataforma de Errejón y conjurándose para ser el "aglutinador" y el "pegamento" de "una candidatura de izquierda unitaria lo más amplia posible". Divisiones como la provocada por la marcha de Errejón, lamentó, "lo único que hacen es atomizar y perjudicar a la izquierda y las clases populares".

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, coincidió en esta pretensión de "construir la unidad más grande posible", ante la que no tiran la toalla aunque tras la crisis internas de Podemos es "más difícil". Con todo, abogó "mantener la responsabilidad y calmar las aguas", como hizo el propio Errejón ayer al dejar el acta.

"No comparto ese tipo de decisiones", atestiguó Garzón sobre la del exsecretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, pero a la vez dijo que no le parece "adecuado" relacionarla con la palabra 'deslealtad'. Confesó que la carta conjunta de Carmena "ha dejado todo en 'stand by', includa la negociación para las listas municipales, pero remarcó que "hay que retomar las negociaciones y recomponer la izquerda", porque "cuando la extrema derecha crece", hay que ser "capaces de sumar, capaces de unir".

