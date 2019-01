El "efecto JMJ" inyecta la cara optimista del turismo panameño

Panamá, 18 ene (EFE).- A solo escasos cuatro días de que se inicie la gran fiesta dedicada a los jóvenes católicos, cada vez es más frecuente toparse con peregrinos y turistas que son cautivados por el paisaje, costumbres y la calidez de Panamá, que espera recoger casi 400 millones de dólares en divisas.

Esta oportunidad que da fuerza al motor del sector turístico, es aprovechada por miles de negocios, que desde antes que arrancara la llegada masiva de visitantes se organizaron para ofrecer innovadores servicios, y que suena tentativa la derrama económica que dejarán más de 250.000 personas que arribarán al país.

Y es que, de acuerdo a las últimas cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) tendrá un impacto directo de 388 millones de dólares, mientras que el indirecto podría alcanzar los 700 millones de dólares, lo que es equiparable al 1,5 % del producto interno bruto de la nación.

Con esa cifra se recuperaría fácilmente la inversión efectuada en torno al evento, que fue de 45 millones de dólares.

Los hoteleros panameños mantienen una espectativa moderada de rozar el lleno de sus establecimientos durante la próxima visita del papa Francisco, un acontecimiento que aumentó los precios de los lugares de la principal ciudad del país, Panamá.

El Gobierno habla de un 80 por ciento de ocupación hotelera; pero el gremio que dirige ese pilar de la economía se mantiene cauteloso al mencionar un 60 por ciento de reservas en la capital; a excepción de las afueras, donde el 100 por ciento de ocupación se impone.

Las otras zonas del interior, donde las provincias se sitúan como un lugar de paso, los hospedajes están al tope, eso al contar con una variedad de actividades que pueden ofrecer al turista como un sinnúmero de paisajes, actividades y gastronomía.

Un portavoz de la Asociación Panameña de Hoteles de Panamá (APATEL) indicó a Efe que antes de la prejornada la cifra era de un 40 por ciento de ocupación en los establecimientos, y ahora esperan que la supere pese al aumento en los precios.

En una búsqueda por las páginas de alojamiento en línea, las tarifas que manejan hoteles de una a cinco estrellas van de los 50 y 350 dólares; y en los paquetes especiales, los costes varían desde 90 a 175 dólares por noche. Y si de ahorro se habla, con suerte se puede encontrar espacios en hostales en menos de 20 dólares.

Panamá ofrece 30.000 cuartos de hospedaje para albergar a visitantes, aunque muchos de los jóvenes peregrinos se alojarán en casas y escuelas.

El administrador de Turismo de Panamá, Gustavo Him, mencionó a Efe que aunque no llegarán más personas de lo previsto, por la ausencia del mercado corporativo que no logró concretar paquetes de viajes, se mantienen positivos por el arribo de visitantes.

"Pensamos que durante la JMJ se puede llegar a la cifra esperada, inclusive superarla, porque en eventos más pequeños hemos tenido números altos", declaró.

Agregó que las actividades como la Feria Internacional de las Flores y el Desfile de las Mil Polleras, actividades regionales llenas de colorido folclórico, han dado buenos resultados por la gran cantidad de visitantes nuevos que llegaron.

En los típicos lugares de atracción, como el Canal de Panamá, el histórico Casco Antiguo y los centros comerciales, marejadas de jóvenes identificados con banderas de sus países se pasean con orgullo, inclusive, los cantos del himno de la JMJ se suele escuchar en los trenes de las líneas del Metro de Panamá.

Otros sectores que aprovecharán esta avalancha son los negocios de recuerdos que cambian sus expositores para adaptarse a la llegada del pontífice argentino, protagonista ya de muchos "souvenirs", y el emblema de la JMJ.

Sobre el consumo y compras que harán peregrinos, el MEF calcula en 1 millón de dólares por la venta de artículos promocionales, 50 millones en transporte aéreo y 31 millones por el señoreaje y venta de monedas conmemorativas.

Desde hace días Panamá trabaja sobre la marcha, atendiendo a los visitantes que llegan por los puntos de entrada del país, tales como aeropuertos, terminales de autobuses y puertos de cruceros, donde personal bilingüe brinda información de qué hacer y dónde ir, como un extra a su motivo principal.

Este acontecimiento, que se celebrará del 22 al 27 de enero, y que desde ya es el causante de jolgorios entre los jóvenes que verán al santo padre, dará un color distinto al pintoresco turismo de Panamá.