Casado corrobora su apoyo a cospedal: "ha dado explicaciones y no ha mentido"

El presidente del PP, Pablo Casado, confirmó este jueves el apoyo de la dirección del partido a su ex secretaria general María Dolores de Cospedal tras la publicación de conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo. "En todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido", proclamó.

En un acto en Huelva dentro de la precampaña de las elecciones andaluzas, Casado afirmó que había "tenido oportunidad de hablar" con Cospedal desde la divulgación de su charla con Villarejo y mantuvo la tesis ofrecida hasta ahora por otros representantes del PP: "En todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con Villarejo". Sin mencionarla expresamente, se refirió así a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, también grabada por el excomisario y que antes de eso dijo no conocerle, a diferencia de Cospedal.

Por lo demás, Casado quiso "dejar claro" que la "estructura pseudopolicial" de Villarejo "se creo durante un Gobierno socialista y se desarticuló durante uno del PP", y que "lo que pasó entre medias" lo rechaza y se compromete a que, si llega a ser presidente del Gobierno, "nada de esto vuelva a suceder".

El líder del PP garantizó que la dirección actual del partido que preside no tiene "nada que ocultar ni nada que temer de ninguna revelación" porque este es un asunto "de hace diez años", cuando él no siquiera pertenecía a la dirección nacional de Rajoy.

En su primera rueda de prensa desde que se publicaron las informaciones sobre la reunión entre Cospedal y Villarejo, Casado dejó caer que no está seguro de que otras ejecutivas de partidos puedan decir lo mismo. Él reafirmó que su compromiso es con los militantes y con los principios de transparencia y rendición de cuentas. "Cualquier actitud que se aparte de estos preceptos contará con mi absoluto rechazo".

01-NOV-18

