Un hospital de Sevilla confirma la muerte de dos pacientes trasplantados debido a un virus que portaba el donante

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado este martes que ha llevado a cabo una investigación sobre la muerte de dos pacientes trasplantados de riñón, ambos del mismo donante. La causa fue la transmisión de un virus herpes simple (VHS) que "no pudo ser detectado", ya que no había "datos clínicos que pudieran hacer pensar en su existencia".

El centro ha destacado la "excepcionalidad" de estos casos y ha lamentado los fallecimientos. Asegura que el virus tiene una sintomatología y repercusión "escasas" y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un 70% de la población menor de 50 años está infectada, por lo que "la determinación analítica para detectar este virus no se encuentra entre las recomendaciones internacionales del Consejo de Europa, ni en los protocolos nacionales".

El primer paciente, una joven de 22 años de edad, murió en junio de 2017 10 días después del trasplante; el segundo es un menor de 15 años, que murió en junio de este mismo año. La Asociación del Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Superior de Andalucía "una investigación de oficio".

El hospital asegura que si la Fiscalía actúa "colaborará en todo lo que precise, como no puede ser de otra manera", y lamenta "profundamente" lo ocurrido. También confirma que hubo un tercer paciente trasplantado del mismo donante, el cual "no superó el trasplante inmediato debido a su patología de base y la complejidad de la intervención quirúrgica, y no por causas relacionadas con este virus".

Así, señala que estas pérdidas "han sido muy sentidas" por todos los profesionales que trabajan en este campo y afirma que aplicaron "con el máximo rigor, como siempre hacen, las recomendaciones internacionales para evitar la transmisión de enfermedades durante el trasplante y los protocolos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en materia de donación y trasplantes".

El Virgen del Rocío señala que, "en el mundo, y según la revisión bibliográfica realizada por los profesionales del centro, la Coordinación Autonómica de Trasplantes y la propia ONT, solo se han descrito en torno a diez casos de fallecimientos por trasmisión de una infección por herpes a pacientes trasplantados desde que existen registros de trasplantes", lo que, a su juicio, "demuestra que estamos ante casos excepcionales".

Asegura, además, que ha mantenido el contacto con las familias en todo momento y que en la investigación interna han colaborado "especialistas de enfermedades infecciosas, patólogos, microbiólogos, nefrólogos, intensivistas y coordinadores de trasplantes, entre otros". También "se lanzó una alerta de biovigilancia a la ONT, por lo extraordinario de ambos casos".

La causa no pudo ser aclarada, añade, "hasta los resultados obtenidos post-mortem". Por todo ello, piden "el máximo rigor a la presidenta de esta asociación, Carmen Flores, dado que el modelo español de donación y trasplante es un referente en el mundo, siguiendo los estándares de calidad y seguridad recomendados a nivel internacional". Y, aunque recuerdan que "desafortunadamente y a pesar de todos los avances médico-quirúrgicos" un trasplante "no se realiza libre de riesgos", piden tranquilidad a la ciudadanía.