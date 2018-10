Funcionarios de prisiones se movilizan de nuevo ante el ministerio de justicia

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

Los sindicatos se movilizarán este miércoles en defensa de los funcionarios de prisiones contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Congreso de los Diputados y que abre la puerta al trasldo forzoso de más de 50.000 funcionarios de este ámbito.

CSIF lamentó en un comunicado que, "de manera sorpresiva y a espaldas de la mesa de negociación", el Ministerio de Justicia "ha aprovechado el trámite de esta norma en el Congreso para cambiar el sistema por el que se organizan los destinos de los funcionarios en un mismo municipio".

En este sentido, añadió que, cuando entre en vigor esta norma, los funcionarios "podrían ser trasladados de forma arbitraria desde su centro habitual de trabajo, después de años de antigüedad, a otro puesto de trabajo en otro edificio, ubicación o incluso a otro municipio dentro de la misma comunidad autónoma".

Por este motivo, CSIF, junto al resto de los sindicatos de la Justicia, se concentrarán y no abandonarán la protesta "hasta ser recibidos al más alto nivel en el Ministerio" y no descartan la convocatoria de huelga general si no se retira la reforma de una manera inmediata.

