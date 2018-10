Rivera denuncia el "atropello" de pp, psoe y podemos en el cgpj

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció este martes el "atropello" del PP, del PSOE y de Podemos al pactar el "intercambio de cromos" para elegir a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una intervención ante los parlamentarios de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, denunció que este martes se va a "empezar a perpetrar una de las vergüenzas más grandes de esta legislatura", con un acuerdo del PP y de Podemos al que el PSOE "se sumó" en contra de las exigencias de la Unión Europea para "despolitizar" la Justicia en España.

Fuentes de Ciudadanos explicaron después que ese acuerdo se materializará a través de más de cincuenta enmiendas presentadas por esos partidos al dictamen de Comisión sobre la ley de permisos y licencias, que en la práctica implican "blindar" el actual sistema de elección del CGPJ y que sean los partidos quienes nombran a los vocales.

Ciudadanos votó en contra de ese dictamen en la Comisión y denuncia que este martes la Junta de Portavoces incluyó sorpresivamente la votación sobre el mismo en la sesión plenaria de este mismo día, como último punto, a lo que Rivera atribuye un carácter de "nocturnidad". Para modificar el orden del día del pleno ya fijado hace falta unanimidad, por lo que Ciudadanos podría haberse opuesto a la inclusión de ese punto, pero argumentan que tras plantear objeciones no quisieron bloquear una decisión en la que había acuerdo de los demás.

Así, aseguran, se presentarán candidaturas para la elección de esos vocales, por primera vez con Podemos metido "en la ecuación" junto al PP y al PSOE. Si ya es una "nefasta idea" nombrar a los jueces "a dedo", afirmó Rivera, ahora además lo podrá hacer "el populismo", entre cuyos objetivos está "liquidar" la independencia judicial.

Rivera aseguró que no quiere presidentes del Gobierno "haciendo de analistas del delito de rebelión", como cree que hace Pedro Sánchez, ni partidos debatiendo en sus reuniones "a qué juez ponemos". Montesquieu no ha muerto pero está "secuestrado", denunció, y en Ciudadanos "le liberaremos" para preservar la separación de poderes y que "esta vergüenza que vamos a pasar todos no vuelva a ocurrir".

Aprovechó también para reiterar el final del "bulo" según el cual Ciudadanos desbloquea la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, y su intención de frenar por todos los medios la aprobación de esas cuentas conscecuencia del "pacto de la cárcel" entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras.

Achacó la circulación de ese "bulo" a los "nervios del partido conservador", al que pidió que no se equivoque de adversario, porque "el adversario es el sanchismo, es Junqueras, es la corrupción, es machacar a la clase media y trabajadora". "A algunos les gustaría que hubiéramos cambiado de posición, pero mala suerte, no hemos cambiado", afirmó.

Rivera reiteró su petición al PP para que apoye a Ciudadanos en la exigencia de una investigación parlamentaria sobre la tesis doctoral de Sánchez, "que no nos deje tirados" en esa petición aunque pueda entenderse que ese partido tenga reservas al investigar "las tesis y los plagios".

30-OCT-18

