Lastra pide "no entrar en el juego" de villarejo, mientras el gobierno da crédito a las grabaciones de cospedal

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, mantuvo este martes su posición de no entrar en el "juego" del excomisario José Manuel Villarejo para marcar la agenda política en España.

Respondió así en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces cuando se le preguntó por las informaciones que aseguran que el excomisario José Manuel Villarejo alertó al PP, a través del marido de María Dolores Cospedal, sobre las investigaciones policiales de la 'trama Gürtel', a lo que se suma la publicación en 'Moncloa.com' de una reunión en la sede nacional del PP entre la que fuera 'número dos' del PP y Villarejo.

"Hace un mes salí (cuando el caso de la ministra de Justicia) y, en esta misma sala, dije que las cloacas del Estado no iban a marcar la agenda política y de este Gobierno, que no íbamos a consentir que Villarejo chantajeara al Estado y que, por lo tanto, no íbamos a entrar en el juego que el quería. Y lo mantengo a día de hoy, y lo mantiene mi partido y lo mantiene mi gobierno", sentenció Lastra.

La portavoz socialista hizo estas declaraciones horas después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diese crédito a estas últimas informaciones y dijera que el PP tiene que "afrontar" ahora la situación porque, en una "huida absolutamente radical, enloquecida", ha querido que estas grabaciones, que "en algunos casos son completamente ilegales porque son de la actividad privada de algunas personas y en otros casos no, como el caso de Cospedal, marquen el rumbo de la política española".

Calvo afirmó que en el PP "ahora tienen que afrontar su propia situación de una responsable máxima de su partido político hablando con Villarejo en la sede de su partido, no sabemos para qué, pero está claro que para entorpecer la acción de la justicia", aseguró la 'número dos' del Gobierno.

La portavoz del PSOE en el Congreso indicó que "los que le han hecho el juego durante estas últimas semanas tendrán que ser los que expliquen qué van hacer ahora".

30-OCT-18

