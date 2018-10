Madrid. los hoteleros madrileños sorprenderán con una segunda edición de 'madrid hotel week' más vanguardista e innovadora

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), presentó este martes la segunda edición de 'Madrid Hotel Week'. Con el lema 'Mejor que en Casa', este evento, que tendrá lugar del 5 al 11 de noviembre, convertirá a más de 45 establecimientos de la región en los principales protagonistas de la vida cultural, profesional y de ocio de la región con más de 100 actividades para todos los públicos.

Esta iniciativa, diseñada y desarrollada por la AEHM en 2017 por primera vez, persigue dar a conocer el lado más vanguardista y experiencial de los hoteles de Madrid a través de un completo programa diseñado tanto para ciudadanos y turistas como para profesionales del sector. El objetivo es poner en valor el papel que juegan estos establecimientos en la configuración y dinamización de los barrios, transmitir a los madrileños que son espacios abiertos que se pueden visitar y resaltar la influencia que tienen a la hora de atraer turistas a nuestro destino, quienes llegan movidos, en gran parte, por la excelente calidad y también por la amplia variedad de servicios y actividades que ofrecen más allá del alojamiento.

"La primera edición 'Madrid Hotel Week' nos dejó muy buen sabor de boca y, por este motivo, hemos decidido apostar con más fuerza en esta ocasión. Queremos que esta semana quede grabada en la mente de ciudadanos, turistas y profesionales y, por ello, hemos diseñado un programa de experiencias que serán difíciles de olvidar", señaló la secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel.

Actividades para familias, rutas tematizadas, cócteles y menús diseñados para la ocasión, chefs de prestigio al frente de los fogones, macroconciertos, exposiciones, subastas solidarias, gymkanas, experiencias en espacios wellness, masterclass, talleres para niños, desfiles de moda, visitas guiadas a los hoteles con más historia, charlas para conocer más la ciudad o mesas redondas para profesionales del sector hotelero son algunas de las actividades que se podrán vivir y sentir durante 'Madrid Hotel Week'.

PROGRAMA MADRID HOTEL WEEK

La segunda edición de 'Madrid Hotel Week' sorprenderá con actividades más vanguardistas e innovadoras en torno a la arquitectura, la gastronomía, la salud, el diseño, la moda, la fotografía, la tecnología, el arte, la música, el deporte, la escena o las compras. No obstante, la mujer será uno de los ejes centrales de esta edición, en el que se ha incluido una conferencia sobre 'Mujer y Liderazgo' que tendrá lugar en el Instituto de Empresa (IE), y un macroconcierto, el 'Mad WomenFest' contra la violencia de género. Además, las familias y los niños también han adquirido especial protagonismo en esta ocasión y para ellos 'Madrid Hotel Week' ha desarrollado numerosas acciones divertidas y originales que les sorprenderán.

Respecto a las actividades, algunas de éstas no tendrán coste para los participantes, otras tendrán número restringido de personas, otras serán de pago con propuestas originales a precios competitivos y otras serán restringidas y dirigidas a profesionales del sector turístico.

A modo de ejemplo, los visitantes y ciudadanos locales de Madrid podrán elegir actividades relacionadas con la gastronomía y la coctelería (catas, degustaciones y alguna másterclass) como, por ejemplo, degustar un menú inspirado en la actriz Ava Gardner que culminará con la vista de la suite elegida por Gardner cuando visitaba la capital o participar en unas jornadas de gastronomía vegana con motivo del Día Internacional del Veganismo.

Además, durante esa semana se podrá disfrutar de iniciativas estrechamente vinculadas con el mundo del arte y la historia gracias a la colaboración Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Entre éstas, se encontrarán la visita libre a la colección de arte étnico del Hotel Urban, la exposición de mosaicos romanos del siglo II al IV d.C del Hotel Villareal, el tour guiado al Hotel Gran Meliá Fénix, la exhibición gratuita de piezas de anticuariado y almoneda en el Hotel Puerta Toledo o la exposición de Street Art del Hotel Novotel Madrid Center. No obstante, para las personas que busquen trasladarse a otra época, Mastercard ha organizado la actividad 'Viaje en tren al pasado'; una experiencia que da la oportunidad de revivir un viaje histórico a bordo del Tren Prestigio. Además de disfrutar de un desayuno a bordo, esta actividad incluye la visita al Palacio de Aranjuez y una comida en el vagón restaurante.

Tanto madrileños como turistas podrán disfrutar de un recorrido guiado por 'El retrato femenino en la Colección Thyssen-Bornemisza' y ver las bellas obras expuestas en el museo Lázaro Galdiano, para culminar con una cena en el restaurante Mutis del Hotel Barceló Emperatriz. Todo ello, por la colaboración que mantiene la AEHM con ambas pinacotecas. No obstante, para los amantes de la música, la AEHM ha organizado, entre otros, un concierto de flamenco y un cóctel benéfico a favor de Unicef en el Hotel The Westin Palace, conciertos de diferentes géneros (rock, indie, pop etc.) en el lobby de cinco hoteles de la AEHM gracias al acuerdo alcanzado con Mahou y un megaconcierto contra la violencia de género, el MadWomenFest, que se celebrará en el Hotel Marriott Auditorium tras el acuerdo alcanzado entre la AEHM y la Fundación Pilar Jurado.

En su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y de la mano de la cadena Ilunion Hotels, se han organizado una serie de 'experiencias para los 5 sentidos' para que todo aquel que lo desee pueda conocer de primera mano cómo visitaría un hotel desde una silla de ruedas o qué se siente al degustar un almuerzo especial a ciegas.

Asimismo, y para fomentar los hábitos de vida saludable y el deporte, los hoteleros madrileños han organizado un torneo de pádel, varias carreras con fines solidarios a lo largo de la ciudad y han puesto a disposición de todos los públicos actividades wellness que se mezclarán con conceptos tan originales como la gastronomía, el yoga o el pilates.

La AEHM también ha pensado en los pequeños de la casa y, por este motivo, ha desarrollado un diverso programa de actividades entre las que destacan una gymkana por varios hoteles de Madrid junto con los conserjes de la Asociación las Llaves de Oro de España, la elaboración de 'La Corona de la Almudena' tras la firma de un acuerdo con la Asociación de Pasteleros de Madrid o el taller gastronómico en familia que tendrá lugar en el Hotel Miguel ángel By Blue Bay.

Los amantes de la fotografía podrán hacerse un book digital en el Hotel Barceló Emperatriz (uno de las más fotogénicos de Madrid) acompañado del profesional Manuel Seixa, vivir una experiencia shooting en los rincones más 'instagrameables' del Hotel Barceló, asistir a al curso de fotografía del Hotel Coolrooms Atocha o al taller de fotografía con Smartphone del Hotel H10 Villa de la Reina.

Además, en 'Madrid Hotel Week' también habrá espacio para los profesionales del sector hotelero o turístico, quienes podrán acudir a diversas mesas redondas informativas y de debate. La AEHM, en su firme apuesta por la mujer, ha organizado una conferencia sobre 'Mujer y Liderazgo' que tendrá lugar en el Instituto de Empresa (IE), mientras que la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) se realizará la jornada 'Empresa Familiar en el Sector Hotelero' que contará con la participación de profesionales del sector a cargo del negocio familiar.

Para tomar el pulso a la industria turística en general y hotelera en particular, Christie & Co liderará una mesa redonda 'Reto: Turismo 5 Estrellas' y STR y Simon Kucher & Partners centrará la jornada 'Análisis de datos turísticos a nivel nacional' para explicar a todos los asistentes cuál es la tendencia actual y hacia dónde va el sector.

Para la puesta en marcha de este programa, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha vuelto a contar con el apoyo del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, así como de otras instituciones privadas que han visto en la 'Madrid Hotel Week' una oportunidad para ofrecer a madrileños y turistas la posibilidad de vivir nuevas experiencias y de conocer Madrid como destino.

