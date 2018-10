Madrid. aguado reta a psoe y podemos a poner "condiciones" para apoyar los presupuestos de la comunidad

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, retó este martes desde el Fórum Europa al PSOE y a Podemos a poner sobre la mesa sus "condiciones" para apoyar los Presupuestos de la Comunidad, en vez de mantenerse en el "no por el no" simplemente porque parten del gobierno regional del PP y ellos están en la oposición.

Aguado participó en este encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, presentado por el líder de su partido, Albert Rivera, y al que asistió el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, del PP, así como la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís.

Explicó que en esta "legislatura de transición" la obsesión de los 17 diputados de Ciudadanos en la Asamblea es "ser útiles" y demostrar que se puede trabajar para mejorar la calidad de la vida de las personas, y eso sin pedir "sillones" porque "no hemos querido" entrar en el Consejo de Gobierno, "al menos en esta legislatura".

Desgranó algunas de las leyes que han salido adelante gracias a Ciudadanos, no por poner "un cheque en blanco" al PP sino por plantear sus condiciones para una negociación, y puso como ejemplo los Presupuestos acordados esta misma semana, que considera "históricos" por las medidas pactadas y porque son "los más altos" aprobados en la región, superando por primera vez los 8.000 millones destinados a la sanidad y todo ello a pesar del contexto político.

Aguado detalló algunas de las medidas acordadas, como la gratuidad de escuelas infantiles para cero a tres años, las ayudas a autónomos para contratar o el aumento de 2.000 plazas en residencias para mayores y dependientes, con el objetivo de acabar con esa lista de espera en tres años.

Denunció, en ese punto, que el PSOE y Podemos dicen que defienden a la gente pero han votado en contra de bajar las tasas universitarias y ahora lo harán en contra de la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, lo cual demuestra que "les pesa más lo dogmático que lo pragmático" y que hacen una política "estéril" basada en el "no por el no". Les emplazó a poner esas condiciones pero se mostró convencido de que no lo harán porque quieren votar 'no' por ser unos Presupuestos del PP. "Al revés también lo ha hecho el PP", añadió.

Aunque la llegada de Ciudadanos a la Asamblea ha contribuido a "desatascar" algunos asuntos, alertó de que los madrileños "no estamos ni de lejos en el lugar que nos corresponde" porque la región tiene talento y recursos como para ser "la más próspera" de Europa, y esa es su propuesta, trabajar para que Madrid deje de mirar "por el retrovisor" y mire a quienes tienen delante para intentar hacerlo mejor, no buscando "excusas", como cree que hace el PP sino "soluciones".

No hay motivo, aseguró, para que en Lombardía o Hamburgo el paro sea del 4% y en Madrid del 12%, para que Londres tenga cuatro universidades entre las mejores del mundo y Madrid ninguna, para que el metro de Londres tenga un 60% menos de incidencias que el de Madrid pese a ser la red más larga del mundo, ni para que Praga tenga seis veces menos 'ninis' que Madrid. La única explicación, denunció, es que el PP sigue "a gustito en el Renault 5" de hace décadas sin darse cuenta de que es necesario "un coche nuevo" con un piloto que tenga proyecto y visión de futuro.

Aguado subrayó que Madrid no es un "paraíso fiscal" pero tampoco un "infierno fiscal", y con el acuerdo de Presupuestos tendrá el primer tramo de IRPF autonómico más bajo de España, se extenderán las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones con el 15% entre hermanos y el 10% de tíos a sobrinos; y el donaciones quedara exento de padres a hijos, de hijos a padres y entre hermanos siempre que tenga un carácter finalista hasta 250.000 euros.

Además, se bonificará el Impuesto de transmisiones patrimoniales para alquileres hasta un tope, se deducirá el 15% de las aportaciones a fundaciones o clubes deportivos sin ánimo de lucro o hasta 1.000 euros en guarderías privadas para quienes no obtengan una plaza pública de cero a tres años. Además, explicó, se mantiene el "cheque guardería" y se habilita la deducción de hasta 400 euros en la Seguridad Social de empleadas de hogar.

CANDIDATOS Y ALIANZAS

Aguado se mostró "especialmente orgulloso" de la lucha contra la corrupción de su partido, que en Madrid ha permitido que no haya imputados en la Asamblea, que cinco personas del equipo de Cristina Cifuentes tuvieran que dimitir y que se creara una comisión de investigación en la Cámara regional.

No quiso hablar de futuras alianzas por entender que a siete meses de las elecciones es "ciencia ficción" y reclamó avanzar "partido a partido", el último de los cuales ha sido la aprobación de esos Presupuestos regionales, que Ciudadanos espera ejecutar desde el Gobierno a partir de mayo de 2019. La pregunta, dijo, es si el PP y el PSOE "nos harían presidente a nosotros" en caso de ganar las elecciones, porque su intención no es ser "bisagra de nadie ni consejero de nadie" sino llegar al gobierno para poder transformar de verdad la Comunidad.

Con Garrido delante y al ser preguntado por ello, aseguró que no sabe si será el candidato del PP a la reelección y subrayó que Ciudadanos hace primarias, a las que él mismo se someterá a finales de año o comienzo del próximo. En el PP, subrayó, será un nombramiento "digital, a dedo", y corresponde a ellos decidir. "Más allá de los nombres me preocupan los proyectos", subrayó.

Al presentar a Aguado, Rivera elogió de él haber trabajado antes de meterse en política y haber hecho "poco ruido y muchas cosas buenas por Madrid". En una época en la que otros "fingen peleas pero realmente luego pactan todo por detrás", denunció, Aguado destaca por ser "auténtico, de verdad", y por hacer "política útil" tratando de superar "viejas dicotomías absurdas y obsoletas" entre los viejos partidos para abrir una nueva etapa de liberalismo.

Rivera se mostró "satisfecho" del acuerdo para los Presupuestos de la región porque dan "un giro" a la política en Madrid y lo contrastó al "pacto de la cárcel" para intentar que los independentistas de Cataluña avalen los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Dirigiéndose expresamente a Garrido, Rivera agradeció su "capacidad de acuerdo" y le expresó su esperanza de que, si Ciudadanos gana las próximas elecciones autonómicas, "ustedes nos apoyen y haya un gobierno de Ciudadanos y del PP en Madrid", igual que su partido ha apoyado investiduras del PP. "Espero que haya reciprocidad", le dijo, para que no haya "populistas" en el Ejecutivo regional.

Rivera se mostró convencido de que es el momento del liberalismo, también en el sur de Europa, como demuestra el hecho de que este próximo fin de semana se celebrará por primera vez en Madrid el Congreso de los liberales demócratas europeos y de que esa ideología gobierne en siete países, ocho si se cuenta a Emmanuel Macron en Francia, y nueve con España como él espera próximamente.

