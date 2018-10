La fundación franco matiza que hay "presiones" del gobierno al vaticano para que el dictador no vaya a la almudena

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, lamentó este lunes haber hablado de un posible intento de "chantaje" del Gobierno al Vaticano para que los restos del dictador no sean enterrados en la catedral de la Almudena, aunque consideró que sí que puede hablarse de "presiones" del Ejecutivo para que esto no suceda.

Chicharro hizo esta aclaración en un comunicado emitido este lunes por la noche, después de que declarase a Servimedia que el viaje de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a Roma podía interpretarse como un "chantaje puro y duro" a la Iglesia para evitar que los restos de Franco terminen en la catedral de la Almudena si finalmente son sacados del Valle de los Caídos.

A este respecto, el comunicado de la Fundación señaló que su presidente se retractaba de la "desafortunada expresión" que era hablar de "chantaje puro y duro" .

No obstante, Chicharro señaló, en esta misma nota, que su "impresión personal" era que la visita a Roma de la vicepresidenta podía interpretarse como "presiones" al Vaticano, algo "normal en toda negociación, pero que en ningún caso pueden calificarse de chantaje, opinión vertida fuera de contexto y que no deben calificarse como tales".

Matizaba así las declaraciones que hizo previamente en relación al encuentro que este lunes mantuvo en Roma la vicepresidenta Calvo con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

"CONFIANZA ABSOLUTA EN EL PRIOR"

A este respecto, Chicharro aseguró que uno de los asuntos tratados en el encuentro de Roma seguro que fue la "posibilidad" de que los restos de Franco acaben en la Almudena, lugar donde la familia del dictador dice que quiere enterrarlos si el Ejecutivo obliga a sacarlos del Valle de los Caídos.

A juicio del presidente de la Fundación Franco, Calvo pretende "presionar" al Vaticano para que Franco no acabe en la catedral madrileña, para lo cual seguro que el Ejecutivo esgrime cuestiones como la matriculación de los bienes de la Iglesia en España o los juicios por pederastia. En su opinión, este planteamiento del Gabinete de Pedro Sánchez era un intento de "chantaje puro y duro", expresión que luego rectificó en el comunicado.

Sin embargo, Chicharro se mostró convencido de que el Vaticano no cederá a esta presión. "No lo creemos", afirmó al respecto, "tenemos confianza absoluta en el prior (del Valle de los Caídos), que es el que tiene la última palabra, salvo advocación del Papa". A este respecto, sostuvo que no cree que el Sumo Pontífice "llegue a eso ni mucho menos", en referencia a forzar a la familia de Franco a llevar los restos a un lugar que no desee.

Al mismo tiempo, se refirió a que en el encuentro entre Calvo y Parolin seguro que el Ejecutivo quiso confirmar que el Vaticano no se opondrá a la salida de Franco del Valle de los Caídos. A este respecto, Chicharro afirmó que "eso todo el mundo lo da por hecho y nosotros no", en referencia a que la Iglesia española acepte la salida de los restos del dictador de su ubicación actual.

Según el presidente de la Fundación Francisco Franco, esta aquiescencia de la Iglesia española a la salida del dictador de su actual lugar de enterramiento es algo que "ni lo da por hecho la familia ni la comunidad benedictina".

(SERVIMEDIA)

29-OCT-18

NBC/nbc