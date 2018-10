La fundación franco ve un intento de "chantaje" al vaticano en el viaje de calvo a roma

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La Fundación Francisco Franco considera que el viaje de este lunes al Vaticano de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, responde a un intento de "chantaje puro y duro" a la Iglesia para evitar que los restos de Franco terminen en la catedral de la Almudena si finalmente son sacados del Valle de los Caídos.

Juan Chicharro, presidente de esta fundación, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, el encuentro que este lunes mantuvo en Roma la vicepresidenta Calvo con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

Según Chicharro, uno de los asuntos tratados en el encuentro seguro que fue la "posibilidad" de que los restos de Franco acaben en la Almudena, lugar donde la familia del dictador dice que quiere enterrarlos si el Ejecutivo obliga a sacarlos del Valle de los Caídos.

A juicio del presidente de la Fundación Franco, Calvo pretende "presionar" al Vaticano para que Franco no acabe en la catedral madrileña, para lo cual seguro que el Ejecutivo esgrime cuestiones como la matriculación de los bienes de la Iglesia en España o los juicios por pederastia. En su opinión, este planteamiento del Gabinete de Pedro Sánchez es un intento de "chantaje puro y duro".

"CONFIANZA ABSOLUTA EN EL PRIOR"

Sin embargo, Chicharro se mostró convencido de que el Vaticano no cederá a esta presión. "No lo creemos", afirmó al respecto, "tenemos confianza absoluta en el prior (del Valle de los Caídos), que es el que tiene la última palabra, salvo advocación del Papa". A este respecto, sostuvo que no cree que el Sumo Pontífice "llegue a eso ni mucho menos", en referencia a forzar a la familia de Franco a llevar los restos a un lugar que no desee.

Al mismo tiempo, se refirió a que en el encuentro entre Calvo y Parolin seguro que el Ejecutivo quiso confirmar que el Vaticano no se opondrá a la salida de Franco del Valle de los Caídos. A este respecto, Chicharro afirmó que "eso todo el mundo lo da por hecho y nosotros no", en referencia a que la Iglesia española acepte la salida de los restos del dictador de su ubicación actual.

Según el presidente de la Fundación Francisco Franco, esta aquiescencia de la Iglesia española a la salida del dictador de su actual lugar de enterramiento es algo que "ni lo da por hecho la familia ni la comunidad benedictina".

