Ábalos afirma que la derecha busca hacer de la política "una charca" pero se va dar "un castañazo"

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este sábado que la derecha quiere atacar al Gobierno metiendo a España y a la política en "una charca", pero auguró que se va a dar "un castañazo" en las próximas elecciones con esa estrategia.

Ábalos participó en Cáceres en la Conferencia Municipal del PSOE de Extremadura y cargó con dureza contra el PP y su líder, Pablo Casado, por haber llamado "golpista" a Pedro Sánchez. A su juicio, la derecha está "desesperada" y comete "barbaridades" como esa descalificación al presidente del Gobierno o sus ataques "a andaluces, catalanes, vascos o valencianos".

"No caigamos en la tentación de caer en su charca, que no es nueva, lo hacen con todo el que gobierne que no sean ellos", afirmó. El ministro también se refirió al cuestionamiento que se ha hecho del último sondeo del CIS, que pronostica una victoria al PSOE por diez puntos de ventaja. "Las encuestas de antes eran como si votáramos, y las de ahora no se las creen, pero la gente tiene expectativas en nosotros", dijo el dirigente socialista.

En su opinión, la derecha está "traumatizada", "unos porque perdieron el poder por su vinculación con la corrupción, y los otros porque se creían los herederos legitímos del desastre de los otros".

Ábalos ironizó que los simpatizantes de la derecha tienen ahora la fortuna de poder elegir entre "tres opciones" en España (en alusión a PP, Ciudadanos y Vox), pero es un espacio en el que "el centro derecha se ha quedado huérfano, porque todos compiten en el rincón de la extrema derecha".

Además, indicó que el reciente barómetro del CIS ha puesto de manifiesto que los españoles consideran a la derecha y a los independentistas "como principales responsables de la crispación en España porque se retroalimentan" entre ellos.

27-OCT-18

