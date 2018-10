Cis. unidos podemos se aferra a que la derecha no rentabiliza la crispación

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Unidos Podemos, Txema Guijarro, quiso este jueves destacar del Barómetro del CIS publicado hoy que "el electorado no está respondiendo positivamente" a lo que entiende como "estrategia de crispación" del PP y Ciudadanos, pues "los actores de la derecha en conjunto no se ven favorecidos" por los resultados.

Lo hizo en declaraciones en el Congreso de los Diputados poco después de conocerse los datos de un Barómetro que mantiene a Unidos Podemos en cuarta posición con un 17,3% de estimación de voto, muy lejos del PSOE (31,6%) y también detrás de Ciudadanos (21%) y el PP (18,2%).

Guijarro partió, como siempre, de que estos resultados "hay que tomarlos con prudencia", por sus mérgenes de error, y por la metodología "cuando menos polémica" que ha introducido el nuevo director del CIS, José Félix Tezanos, sumando sólo intención de voto más simpatía y sin ponderar por el recuerdo de voto, lo que genera "inconsistencias".

En todo caso, sobre esos resultados diagnosticó una "clara estrategia fallida de crispación por parte de la derecha, porque los actores de la derecha en conjunto no se ven favorecidos en este nuevo contexto", sino que "la ciudadanía lo que quiere es que los representantes políticos discutan y resuelvan sus problemas", no verse inmersos en "una estrategia de crispación permanente". En esa línea, constató que los problemas que la ciudadanía menciona como los principales "se mantienen desde hace años".

Guijarro reconoció que "la cifra más optimista" que puede esgrimir Unidos Podemos es la fidelidad de voto, que "ha crecido sustantivamente, más de 10 puntos". No obstante, resaltó también que por las fechas del trabajo de campo del Barómetro, del 1 al 9 de octubre, no pudo recoger el acuerdo de Presupuestos entre su grupo y el Gobierno, y además dejó caer que, según sus encuestas internas, que no desveló pero que son "absolutamente contundentes" y no limitados a un mes, "la clase política se va a llevar una buena sorpresa" cuando haya elecciones.

