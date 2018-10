Cataluña. tardà insiste en que solo concibe la libertad y la absolución de los presos

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, insistió este jueves en que solo concibe que los independentistas catalanes presos sean liberados y absueltos, porque están en la cárcel "injustamente" sin haber cometido "ningún delito".

Lo reiteró en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno proponga una reforma de la tipificación del delito de rebelión. La posición de ERC, insistió, es "libertad y absolución" para esos presos. Incluso, añadió, la democracia debería "pedir perdón" por ese encarcelamiento de personas "que no han cometido ningún delito".

"Solo cabe en nuestra mentalidad democrática que esas personas estén en la calle, que se retiren las acusaciones y que sean absueltas", ya que solo están en prisión "porque el Estado español necesita vengarse" por lo ocurrido en Cataluña.

Tardà se declaró "harto" de que "se insulte al 50% de los catalanes llamándoles golpistas", aunque reconoció que lo dicho en los parlamentos "no debería escandalizar a nadie" porque "si uno no puede decir aquello que considera que debe decir, mal iríamos". Por ese motivo, subrayó, denuncian que el Gobierno no puede intentar "imponer una mordaza" al Parlamento de Cataluña cuando decide reprobar al Rey.

25-OCT-18

