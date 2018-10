El psoe pide a casado que rectifique y el pp a sánchez que no sobreactúe

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, insistió este jueves en que, mientras el presidente del PP, Pablo Casado, no rectifique sus acusaciones de "golpista" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no va a haber ninguna relación" entre ellos, mientras que el portavoz adjunto popular Carlos Floriano reclamó a Sánchez "que no sobreactúe".

El rifirrafe parlamentario de ayer entre Sánchez y Casado siguió coleando en las preguntas de los medios a diputados de ambos partidos en los pasillos del Congreso este jueves, en el que continúa el Pleno de la semana.

Lastra denunció que Casado acusó a Sánchez de golpista o de ser partícipe de un golpe de Estado "en el templo de la democracia", en cuyo techo aún permanecen las huellas de las balas del 23-F. Esto le parece "una acusación gravísima", y "lo que tiene que hacer es pedir disculpas y ayer perdió una ocasión fantástica", cuando el presidente del Gobierno pidió "hasta tres veces" al líder del PP que lo retirara.

"Ha perdido la oportunidad que tenía de demostrar que es un líder politico, de centrarse, de moderarse. Quien seguramente estará muy contento es el señor Aznar", aventuró Lastra, confirmando que "mientras no rectifique sus graves acusaciones, evidentemente no va a haber ninguna relación" entre ambos líderes. El diputado socialista Felipe Sicilia puntualizó que el Grupo seguirá manteniendo la relación con el Popular, por lo que limitó la ruptura a la personal entre Sánchez y Casado.

Desde el PP, el secretario general, Teodoro García Egea, se reafirmó en que haber pactado y estar sostenido en el Gobierno por "quienes han hecho un golpe de Estado" es "colaborar con un golpe", y repuso que Sánchez "hace mucho que rompió relaciones con la sociedad española".

Floriano, aparte de suscribir lo que dijo Casado y las "hipotecas" que a su juicio tienen con los independentistas por mantenerse en el poder, añadió que "le pediría al PSOE y a Pedro Sánchez que no sobreactúe tanto", porque le "parece un tanto ridículo". Además, calificó de "insostenible" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, vaya a la cárcel a ver a los supuestos golpistas "enviado o al menos consentido por Pedro Sánchez".

Finalmente, el también portavoz adjunto del Grupo Popular José Antonio Bermúdez de Castro, puso el acento en la actual situación de Cataluña, con "los CDR campando a sus anchas", y ante lo que Sánchez "no puede mirar hacia otro lado", sino que tiene que "poner fin" a ella aplicando el artículo 155, pero no lo hace porque "es rehén" de sus acuerdos con los independentistas.

Los diputados del PP quisieron restar trascendencia a la ruptura declarada por Sánchez, señalando que, en realidad, ambos líderes no hablan desde agosto. Lastra contestó a esto precisando que, si es así, es porque Casado no ha llamado a Sánchez y que en hasta ahora no había "ninguna ruptura".

