Miércoles, 24 de octubre de 2018 11.00 a.m. EST

SEGURIDAD BOMBAS - Washington - Las autoridades investigan dos artefactos explosivos enviados por correo a la exsecretaria de Estado de Hillary Clinton a su oficina en Nueva York y a la residencia del expresidente Barack Obama en Washington y se sospecha de otra posible bomba en el edificio de Time Warner en Manhattan.

LATINOS - Washington - La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) presenta un informe que proyecta la participación de los votantes hispanos, tanto en el conjunto del país como en estados clave, en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 6 de noviembre.

FLORIDA - Miami - Como un reflejo de la aguda polarización política en el país, los candidatos republicanos y demócratas a los puestos más importantes que están en juego en Florida en las elecciones del 6 de noviembre están en tablas a dos semanas de la cita con las urnas.

VENEZUELA CRISIS - Nueva York - Rafael Ramírez, exministro venezolano del Petróleo, considera en una entrevista con Efe que el Gobierno de Nicolás Maduro "ha acabado con la democracia" y cree que solo una gran movilización política podrá forzar su caída y permitir que el país supere la crisis causada por el actual Ejecutivo.

MICROSOFT RESULTADOS - San Francisco - El gigante del software Microsoft presenta los resultados correspondientes al primer trimestre de su año fiscal 2019, después de que cerrase 2018 con un beneficio neto de 16.571 millones de dólares.

TECNOLOGÍA ESPECTÁCULOS - Miami - La joven directora de cine y coreógrafa hispana Yara Travieso se atreve a desmitificar a Medea, uno de los personajes más complejos de la mitología griega, en un espectáculo interactivo con todo el brillo y la purpurina del estilo "disco".

PUERTO RICO CULTURA.- San Juan - El actor, compositor, ganador de 12 premios Emmy y de un Pulitzer por su obra "Hamilton", Lin-Manuel Miranda, presenta en Puerto Rico el "Programa de Revitalización de la Industria del Café en Puerto Rico", una iniciativa multimillonaria para revitalizar el sector cafetalero en la isla.

KEIRA KNIGHTLEY - Los Ángeles - Keira Knightley es todo un icono de Disney gracias a "Pirates of the Caribbean" y su nuevo papel del Hada de Azúcar en "El cascanueces y los cuatro reinos", pero la actriz no ha dudado en rebelarse contra clásicos del estudio como "Cenicienta" o "La sirenita" por sus mensajes poco feministas.

PUERTO RICO MÚSICA - San Juan - El cuatrista puertorriqueño Quique Domenech, quien ofrecerá el próximo 3 de noviembre en la isla una presentación junto a su grupo Sonido Tré, se describe, según dijo en una entrevista hoy con Efe, como un "embajador" del instrumento de cuerdas que lo ha acompañado por más de 35 años de carrera.

HOUSE OF CARDS - Los Ángeles - Sin Kevin Spacey, expulsado de Hollywood tras sus escándalos sexuales, pero con Robin Wright en el Despacho Oval rodeada por un grupo de mujeres con un gran poder, las intrigas políticas de "House of Cards", la primera serie que produjo Netflix, llegan a su fin con su sexta y última temporada.

