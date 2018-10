Casado: "yo no he llamado golpista a sánchez"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, subrayó este miércoles que no ha llamado "golpista" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que le acusó de ser "responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que es un golpe al Estado".

En los pasillos del Congreso se pronunció así al ser preguntado si piensa retractarse de las palabras que pronunció desde la tribuna de la Cámara en las que sostiene que Sánchez es "partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando en España".

"Yo no he llamado golpista al presidente del Gobierno, es responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que es un golpe al Estado", manifestó.

En palabras del presidente de los populares, "cuando no sales bien de un debate e intentas victimizarte al final acabas perdiendo el debate dos veces".

Minutos antes, Sánchez le advertía de las consecuencias de no desdecirse: "Si mantiene estas palabras, usted y yo no tenemos nada más que hablar", le espetó.

24-OCT-18

