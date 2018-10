Sánchez alerta a casado de que con su "oposición desleal" no le tomarán "en serio ni fuera ni dentro" de españa

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió este miércoles al líder del Partido Popular, Pablo Casado, de que con su "oposición desleal" logrará que "no le tomen muy en serio ni fuera ni dentro" de España.

Así se pronunció en la sesión de control al Ejecutivo cuando el presidente de los populares le preguntó si "cree que su Gobierno defiende convenientemente a España". "Mi Gobierno sí, usted no", espetó Sánchez.

Casado se defendió diciendo que no habla "mal de España", sino del Gobierno de Sánchez, que es lo que él mismo ha hecho durante la oposición "todos los días". "Hay unos indicadores económicos que ya se están encendiendo", aseguró.

El presidente del PP explicó que cuando acude a las reuniones del partido a nivel europeo le preguntan cómo va España y se ve en la tesitura de tener que decir que "no va bien".

En este punto, parafraseando al anterior líder del PP, Mariano Rajoy, dijo que "España se tuvo que rescatar por cómo la dejó el PSOE". Ante estas críticas, Sánchez criticó que Casado se vaya "por las ramas" en sus respuestas.

Así, le volvió a instar a que retire la acusación que le hizo en su comparecencia de ser "partícipe de un golpe de Estado". "Diga me he equivocado, lo siento, que se retire esa frase del diario de sesiones, no pasa nada", expuso Sánchez.

Dicho esto, defendió que España está haciendo sus deberes en el plano internacional y puso como ejemplo de "hechos que trascienden las fronteras" como la proposición de ley que se aprobó la semana pasada que eliminará la normativa electoral para eliminar todas las trabas al voto de las personas con discapacidad intelectual sujetas a tutela judicial.

24-OCT-18

