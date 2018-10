Cataluña. erc reta a sánchez a encontrar una "solución democrática" que integre a la mayoría de catalanes

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, retó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a encontrar una "solución democrática" que integre a la mayoría de catalanes.

Se pronunció en estos términos en su segunda intervención en el Pleno del Congreso en el que Sánchez dio cuenta del Consejo Europeo y explicó la posición del Gobierno español sobre la venta de armamento a Arabia Saudí.

Subrayó que en Cataluña existe un "conflicto entre demócratas que se soluciona por la vía democrática" y reconoció que la independencia no se puede llevar a cabo obviando al 50% de catalanes que no lo es, al igual que no se puede construir una España federal sin el 50% de catalanes que se siente independentista.

Esto le sirvió para dejar claro que la celebración de un referéndum será "inevitable", explicando que esta consulta no debe centrarse en "independencia sí o independencia no", sino en "si más autonomía o independencia".

Tras dejar claro que su partido "está por el diálogo", retó a Sánchez a encontrar una "solución democrática" que integre a la mayoría de catalanes. Tardá también se refirió a la acusación que hizo el presidente del PP, Pablo Casado, a ERC, "un partido que sobre fusilamientos debería callarse".

Lo hizo para exclamar que en ERC se sienten "orgullosos de nuestra historia" y rememoró a los "50 alcaldes fusilados, a los diputados fusilados, a los miles de militantes fusilados" durante la dictadura franquista por haber defendido "siempre la vía democrática".

(SERVIMEDIA)

24-OCT-18

MST/gja