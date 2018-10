Pp, psoe y cs sostienen que la inviolabilidad del rey emérito abarca toda su vida y todos sus actos

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Mesa del Congreso de los Diputados rechazó ayer, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, investigar las actividades económicas del Rey Emérito posteriores a su abdicación alegando que su inviolabilidad "tiene efectos permanentes", sin que la "altere" su abdicación, y no se limita a los "actos refrendados" por el Gobierno.

Así lo establece el escrito por el que la Mesa rechazó la comisión de investigación que pedía Unidos Podemos, ahora para las actuaciones del rey Juan Carlos posteriores a 2014 después de verla rechazada para todo su reinado efectivo y honorífico. El texto, al que tuvo acceso Servimedia, está firmado por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y recalca además que el alcance de las comisiones parlamentarias "no es absoluto".

"Las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad del Rey, consagradas por el artículo 56.3 de la Constitución, son, en contra de lo que afirman los recurrentes, absolutas y no circunscritas a los actos refrendados, abarcan la totalidad del período en que se ejerce la Jefatura de Estado y tienen efectos jurídicos permanentes, sin que la abdicación de Su Majestad el Rey (...) altere esta circunstancia", reza literalmente el argumento de la Mesa".

Así, entienden PP, PSOE y Ciudadanos, el objeto de la comisión de investigación que pedía Unidos Podemos "se referiría a cuestiones que, aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden, sin solución de continuidad, con el período de tiempo en el que (...) Juan Carlos I era el jefe del Estado". Por ello, prosiguen, "pretender una investigación parlamentaria sobre las mismas vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constituionales del jefe del Estado".

Finalmente, la Mesa arguye que "no existe una obligación constitucional para las cámaras de investigar aquellos asuntos que un grupo parlamentario puede considerar de interés público, sino que, por el contrario, el objeto de las comisiones de investigación no es absoluto".

Citando una serie de peticiones de constitución de otras que no se llevaron a cabo, concluye que "no cabe que por esta vía se pretenda exigir, como se dice expresamente en la iniciativa admitida a trámite, responsabilidades políticas a quien no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad y, en consecuencia, no puede ser sometido a control político, directo o indirecto, de ninguna clase".

