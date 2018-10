Presupuestos. erc espeta a sánchez que no intercambiará "partidas por derechos, ni presupuestos por dignidad"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, trasladó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene previsto intercambiar "partidas por derechos, ni presupuestos por dignidad".

Lo hizo en su respuesta a Sánchez durante la comparecencia de éste ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta del último Consejo Europeo y sobre la venta de armas a Arabia Saudí, en este segundo caso a petición de Unidos Podemos y ERC.

A pesar del objeto de la comparecencia del presidente del Gobierno, Tardá dedicó una coda al desafío independentista y a la postura que los distintos actores políticos están teniendo ante el mismo.

Se mostró alarmado del tono con el presidente del PP, Pablo Casado, se pronuncia sobre este particular, llegando a afirmar que si éste pudiera "fusilaría" a los independentistas. "Rajoy nos encarceló. Si Casado pudiera, nos fusilaría", aseveró.

Comentó que "hubiera sido muy buena iniciativa" que Casado se disculpara después de hacer un símil histórico entre la figura del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y Lluis Companys, quien fue fusilado durante la dictadura franquista.

"Se lo recordaremos siempre hasta que se disculpe. Si no se disculpa, igual lo contempla como una opción", dijo.

A continuación, lamentó que Sánchez haya optado por posiciones duras ante la exportación de armas a Arabia Saudí y con los líderes independentistas. En el primer caso, dijo Tardá, las autoriza; en la segunda cuestión, los encarcela, "asumiendo las tesis de Rajoy".

Afeó la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento catalán reprobando al Rey. "¿Dónde va? Si el Parlament quiere reprobar al Rey, lo reprueba", indicó.

Agradeció a Podemos, Arnaldo Otegi e Iñigo Urkullu su solidaridad con "presos y exiliados" y aseguró que su grupo tiene "todo el interés en dialogar con ustedes". No obstante, le advirtió de que no se sentarán "en ninguna mesa de negociación" con el Gobierno para tratar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No intercambiaremos partidas por derechos, ni presupuestos por dignidad", dejó claro.

"RESPONSABLE ÚLTIMO" DEL USO DE LAS BOMBAS

Por otra parte, Tardá comentó a Sánchez que será el "responsable último del uso final de las bombas" y le recordó que si finalmente decide seguir adelante con la exportación de armamento al régimen saudí se debe a una "vergüenza que tiene apellido: Borbón".

En ese momento, sacó una fotografía del Rey con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, y exclamó lo siguiente: "Fíjense qué caras de alegría. Felipe VI al lado del sátrapa que ha mandado asesinar, descuartizar en el siglo XXI a un periodista".

Por ello, exigió a Sánchez que "deniegue, revoque y suspenda" las ventas de armas a Arabia Saudí. "No podemos ser cómplices con crímenes de guerra", remachó.

