Madrid. aguado pide que nadie se escude en la autonomía para impedir que las universidades rindan cuentas ante la asamblea

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, afirmó en declaraciones a Servimedia que "ya vale de excusas de autonomía universitaria, por parte de políticos y de las propias universidades, para negarse a rendir cuentas" de sus actividades en el Parlamento regional.

"Hay que dar la cara, rendir cuentas y ser transparentes", según Aguado, quien recordó que desde la Administración "pagamos cada año casi 1.000 millones de euros para financiar las universidades públicas".

Aseguró que "hoy no hay rendición de cuentas para saber si lo hacen bien o mal" y explicó que defenderá estas reflexiones en el Pleno monográfico sobre universidades que la Asamblea celebrará mañana.

Asimismo, insistió en la necesidad de "no escudarse en la autonomía universitaria, como hacen PP y PSOE, porque ésta radica en la capacidad de las universidades para gestionarse y tener libertad de cátedra, pero no está para no dar explicaciones".

Aguado dijo que durante el Pleno de este jueves también se referirá a "todo este escándalo político que ha envuelto a la expresidenta regional Cristina Cifuentes", para aclarar que "los principales perjudicados son los alumnos" de la Universidad Rey Juan Carlos, donde saltó el asunto de los polémicos másteres.

A su juicio, "hay que hablar de reformas y decir qué vamos a hacer políticamente para recuperar el prestigio de la universidad pública".

Según Aguado, hay que "sentar las bases de cómo debe modificarse la normativa que afecta a la universidad para que esto no vuelva a pasar, para que los casos Cifuentes, Casado, Montón y todo lo que ha girado en torno a la URJC y otra universidades no suceda".

