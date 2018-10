Sánchez pide aprender en cataluña del "error histórico" del 'brexit'

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este miércoles aprender en Cataluña del "error histórico" que ha supuesto el 'Brexit', de la "desgracia" que implica para el pueblo británico y para toda la Unión Europea, para no imitarlo.

Lo dijo al comienzo de su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta del Consejo Europeo que abordó el 'Brexit', lamentando que, en paralelo a las consecuencias de esa decisión en todos los ámbitos, la política en España parece "ajena, encapsulada" en un debate "circular" sobre la posible segregación de Cataluña.

Se dirigió a quienes defienden esa segregación para preguntarles si no tienen "ninguna conclusión" que extraer del 'Brexit', si "no existe" para ellos, si no creen que es una decisión contraria al "sentido de la Historia", si no creen que es "lesivo" para la ciudadanía británica y para la UE. Quienes la rechazan, añadió, la ven como la "desgraciada consecuencia" de no haber hecho las reformas necesarias y del riesgo de "enquistar" una crisis sin más respuesta que el reproche mutuo.

A pesar de las "enormes diferencias" entre fuerzas políticas, enfatizó las "coincidencias", entre ellas el compromiso de todos con la Unión Europea. Compartiendo un horizonte, aseguró, de una forma u otra se comparte el camino, y recorrerlo exige reforzar ese proyecto común. "Tomemos nota de los errores ajenos", dijo a todas las fuerzas políticas, "aprendamos del error histórico" que supone el 'Brexit'.

