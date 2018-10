Cataluña. borrell, a los independentistas: "sí, me manifesté con scc, ¿pasa algo?; ¿sólo tienen derecho de manifestación ustedes? ya está bien"

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, explicó este martes a las fuerzas independentistas que acudió el 8 de octubre del año pasado a una manifestación organizada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana (SCC) y les espetó las siguiente preguntas: "¿pasa algo?; ¿sólo tienen derecho de manifestación ustedes? Ya está bien".

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una interpelación de la senadora del PDECat Marta Pascal, en la que mostró su hastío porque las fuerzas independentistas le hayan atribuido el "sambenito" de "activista" de SCC por haber asistido el 8 de octubre de 2017 a una manifestación de esta organización civil en defensa de la Constitución y la unidad de España.

Elevó el tono para espetar a la senadora Pascal la siguiente pregunta: "¿pasa algo?", lo que le sirvió para afirmar que "si no pasa nada, ¿por qué me lo reprocha?" Señaló que "no veo porque tengo que explicar los motivos por los que voy a un acto de SCC. "¿Sólo tienen derecho de manifestación ustedes? Ya está bien".

Borrell reconoció que el 1-O se produjeron cargas policiales, si bien denunció que muchas de las informaciones que "insignes independentistas" hicieron circular por las redes sociales y que recogieron algunos medios de comunicación internacionales no eran más que "'fake news'". Hasta tal punto fue así que 'Le Monde' y 'The Guardian' se vieron obligados a disculparse ante sus lectores por ello.

Ironizó con el hecho de que los independentistas se preocuparan en su interpelación por una cuestión -la política exterior española-, que será objeto de debate el próximo jueves en la comisión del ramo de la Cámara Alta, aprovechando su intervención para evidenciar las, a su juicio, contraducciones y mentiras del independentismo.

Puso como ejemplo del anterior los asertos del consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, quien ha confesado que "no hay razones económicas para sustentar la independencia, ya que se trata de una cuestión meramente identitaria" y que "con un 47% de apoyos no se puede ir pidiendo por el mundo apoyo internacional para nuestra causa".

El jefe de la diplomacia española también se refirió a la destitución del cónsul honorario de Grecia en Barcelona, Fernando Turró, después de que el Gobierno español pidiera al embajador heleno, Christodoulos J. Lazaris, mostrara su malestar por su participación en la Diada de este año ostentando simbología independentista. Concedió que éste defienda "cuándo quiera, cómo quiera y cuánto quiera" pero no como representante diplomático en España, porque "no se es cónsul honorario a tiempo parcial".

También comentó la retirada del estatus diplomático al delegado del Gobierno de Flandes en España, André Hebbelinck, en protesta por las declaraciones del presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, en contra de España. Descartó un conflicto diplomático con Bélgica y dejó claro que el presidente del Parlamento de Flandes, como persona física, puede expresar las ideas que considere oportunas, pero advirtió de que no puede manifestar "en una carta con membrete y sello del Parlamento de Flandes" que se expulse a un Estado miembro de la UE.

Respecto a la ausencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en el foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) celebrado este mes en Barcelona, comentó que su presencia "no era imprescindible" y celebró haber evitado una "situación embarazosa" a este organismo porque ante los eventuales ataque de Torra a España hubiera tenido que contestar en el mismo tono que en su momento el exembajador de España en Washington Pedro Morenés, cuando el presidente autonómico catalán visitó EEUU.

Por su parte, Pascal afeó al ministro su "pasado de activista y pancarta de SCC", defendió la "libertad de expresión" del presidente del Parlamento flamenco, la libertad de manifestación del cónsul honorario de Grecia en Barcelona, que considerara "'fake news'" a las cargas policiales el 1-O y que no se invitara a Torra al foro de la UpM.

Por último, comentó que en Cataluña hay un "conflicto político", cuya solución únicamente se alcanzará mediante "negociación, diálogo, distensión y votos".

