Cosidó justifica que su tesis aparezca presentada un 1 de enero porque fue previa a la creación de un registro informatizado

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, justificó este martes que su tesis aparezca como presentada un 1 de enero porque "cuando son tesis anteriores a una determinada etapa, en la que no había un registro informatizado, se ponen todas con esa fecha".

Así lo explicó en los pasillos del Senado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se defendiese acusándole de que su tesis no estaba publicada. "Obviamente, el 1 de enero no es un buen día para defender una tesis doctoral, ni se puede", remarcó.

Cosidó afirmó que Sánchez miente "una vez más" en sede parlamentaria "con conocimiento". Indicó que "mintió cuando afirmó que su tesis doctoral era pública y estaba en Internet, después tuvo que rectificar y subir su tesis doctoral a Internet, porque no estaba".

A este respecto, el portavoz popular en la Cámara Alta criticó que Sánchez le achacase que su tesis no estaba publicada, cuando "mi tesis está publicada por la editorial Eudema, es un libro del que se hicieron más de mil ejemplares" y agregó que forma parte del catálogo de libros de diversas bibliotecas.

Relató que es una tesis "dura de leer" porque habla del gasto del militar, pero "es pública y cualquiera la puede leer o adquirir". Cosidó recalcó que "no esta publicada en Internet porque es de principios de los años 90 y no la he reconvertido a un ámbito digital que me permita subirlo a internet".

CRÍTICAS DE SÁNCHEZ AL TRIBUNAL

Respecto a las críticas vertidas por Sánchez aludiendo a que entre los miembros del tribunal que calificó la tesis de Cosidó había personas cercanas al PP o del partido, el portavoz popular en el Senado recordó que "había tres catedráticos de reconocido prestigio y dos titulares", aunque lamentó que alguno de los catedráticos que estuvieron en la dirección de su tesis "lamentablemente han fallecido".

Por ello, indicó que le parece una "gran bajeza" por parte del presidente de Gobierno "poner en cuestión a un tribunal o a algunos de sus catedráticos, algunos de los cuales no pueden defenderse porque han fallecido".

En este sentido, remarcó que "en la línea de regeneración democrática que hemos vivido hoy, no es el mejor ejemplo que el presidente descienda al barro de esa manera".

Por último, reconoció que ha estado "tentado" de subir su tesis a Internet, pero "no sé cómo funcionan esos temas". Además, "estoy muy orgulloso de mi tesis, aunque ya se sabe que el único doctor en España es el presidente del Gobierno", concluyó Cosidó.

