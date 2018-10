El congreso rechaza paralizar la venta de armas a arabia saudí

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados rechazó este martes una proposición no de ley presentada por Compromís (Grupo Mixto) por la que se solicitaba embargar la venta de armas a Arabia Saudí y revisar la aplicación de la Ley 53/2007 sobre control de comercio de armas.

La proposición no de ley contó con nueve votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones de los diputados que conforman la Comisión de Defensa. Durante el debate de la proposición no de ley, presentada el pasado mes de abril, sobrevoló la muerte del periodista Jamal Kashoggi en el consulado saudí en Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre y la comparecencia mañana en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de los motivos por los que se mantiene la venta de armas a Arabia Saudí, a petición de ERC y Unidos Podemos.

Durante su defensa, la diputada de Compromís Marta Sorlí subrayó la necesidad de paralizar "de inmediato" la venta de armas a Arabia Saudí por dos motivos: la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de la propia legalidad española.

Destacó que el régimen saudí "vulnera" los derechos humanos en Yemen, "perpetúa crímenes de guerra", "ataca a la población civil" y "desaparece a periodistas críticos", un panorama sobre el que existe consenso en la comunidad internacional.

Reconoció que la venta de armas es "muy conflictiva", porque contribuye a generar puestos de trabajo en España, si bien invitó a buscar alternativas para que esos empleos no peligren, puesto que los derechos humanos "tienen que estar por delante de los negocios".

Puso de manifiesto que Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bajos y Canadá ya han demostrado su disposición a paralizar la venta de armas a Arabia Saudí. "No pedimos la luna", exclamó.

A pesar de la firmeza en su argumentación, se mostró dispuesta a buscar un texto de consenso que conciliara las distintas posiciones de los grupos parlamentarios e incluso estuvo dispuesta a transaccionar su propia propuesta en aras de ese pretendido consenso, transaccion que fue la que finalmente se votó.

Por parte de Unidos Podemos, Carmen Valido mostró su apoyo a la "forma y al fondo" de la proposición no de ley objeto de debate, aunque presentó una enmienda para asegurar que el Gobierno, en caso de revocar una exportación de armas, buscará un comprador alternativo y, en caso de no encontrarlo, invertirá una cantidad idéntica a la comprometida en el contrato vedado en beneficio de la industria afectada.

Francisco Javier Cano (Cs) presentó dos enmiendas al texto y afirmó que el debate de esta proposición no de ley era "bastante improductivo" y dejó claro que España es un "país democrático de la UE en el que se defienden los derechos humanos y donde se cumplen los contratos".

Apeló a la importancia de encontrar una posición común en el seno de la UE que evite posiciones unilaterales de los Estados miembros sobre la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí.

También destacó la necesidad de reforzar los "mecanismos de transparencia y control de exportaciones" y garantizar el control parlamentario en la exportación de armas a países en conflicto.

Antonio Gutiérrez Limones (PSOE) presentó tres enmiendas al texto y adelantó que si éstas no eran aceptadas su grupo no apoyaría la proposición no de ley presentada por Compromís.

Se mostró consternado por la muerte de Jamal Kashoggi, aunque instó a esperar a las conclusiones de la investigación en marcha sobre la misma antes de tomar una decisión sobre la venta de armas a Arabia Saudí.

Destacó que la ONU no ha llamado a paralizar la venta de armas al régimen saudí, dejó claro que España cumple con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y aseveró que "sancionar o castigar Arabia Saudí" sería un "castigo al empleo" de las empresas españolas.

Por último, María José García-Pelayo (PP) rechazó sumarse a esta proposición no de ley y dedicó su intervención a presumir de que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó "decisiones valientes", entre las que citó la denegación "en tiempo real" de exportaciones a países como Siria, Egipto, Mali y Venezuela.

Llamó a "extremar" la responsabilidad antes de actuar en aras a proteger a la industria de defensa español, que ocupa a 209.086 personas, ya que "con el pan de la gente no se puede jugar irresponsablemente".

No obstante, dejó claro que "este país nunca sería socio o aliado de países que vulneren la vida de otras personas" o azucen conflictos en terceros países.

Las proposiciones no de ley no vinculan legalmente pero tienen la fuerza de un mandato político. En la Comisión de Defensa también se debatió la supresión de los desfiles militares y las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas; acerca del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia; sobre la aplicación con carácter retroactivo de la cobertura del nuevo Contrato Unificado de Seguros del Ministerio de Defensa; la concesión de la Medalla al Mérito a Juli Busquets y otros oficiales de la Unión Militar Democrática; la cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, al Ayuntamiento de esta ciudad; el uso de criterios objetivos en la exportación de material de defensa, doble uso y otro material; y la liberación de la playa y terrenos colindantes de la playa de Camposoto, en San Fernando (Cádiz).

También se dictaminó el informe sobre 'Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" del año 2017, a partir de las propuestas de resolución que presentaron los distintos grupos parlamentarios.

