García egea defiende "hablar claro" en el pp y asegura que "nadie cuestiona" a casado

MADRID, 23

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, defendió este martes que la nueva dirección del partido "hable claro" a pesar de que haya críticas de escoramiento hacia la derecha, al tiempo que aseguró que "nadie cuestiona el liderazgo" del presidente, Pablo Casado, a pesar de las diferentes "sensibilidades" que hay en esta formación.

En una entrevista en Esradio recogida por Servimedia, el 'número dos' de Pablo Casado en Génova negó que haya problemas de integración tras el proceso congresual que vivió en julio el PP y en el que Casado se erigió en presidente. "Creo sinceramente que todo el mundo está con Casado, porque se ha ganado la legitimidad en el origen pero también en el ejercicio", indicó.

"Lo más importante es que nosotros tenemos claro que no nos vamos a mover de donde estamos y pensamos, es que siempre hemos sido así", se defendió el secretario general de los populares de quienes acusan a la nueva dirección de dar un giro hacia la derecha y descuidar el espectro político de centro.

Prometió que el PP no se va "a alejar" de lo que piensa, esto es, que es "mejor que a los niños les eduquen sus pares y no los políticos, que es mejor bajar impuestos que subirlos o que el médico no lo decida el código postal sino la persona con libertad". "Cuando se nos acusa de ser extremos, yo es que al final creo que la gente quiere que hablemos claro y no le molesta en absoluto que digamos las verdades", añadió.

"Y a quien no le guste seguramente no será del PP", aseveró García Egea, para acto seguido centrarse en defender la coordinación de las direcciones regionales con Génova a la hora de confeccionar equipos. "Trabajamos conjuntamente con las direcciones provinciales y regionales, estamos en permanente contacto con los cuadros en las regiones", explicó.

En cuanto a la integración tras el Congreso Nacional del PP y la influencia actual de los políticos que apoyaron a otros candidatos, valoró que "ya ha pasado mucho tiempo y a día de hoy todo el mundo está con el presidente Casado", aunque "cada uno puede tener sus sensibilidades y opiniones".

"Se ha ganado la legitimidad en el origen al ganar pero también la legitimidad en el ejercicio", subrayó el secretario general del PP, antes de sostener que "nadie cuestiona" su liderazgo porque se aprecia "todo el trabajo que está desarrollando y la estrategia que está desplegando".

Finalmente, en clave andaluza, opinó que en la campaña previa a los comicios del 2 de diciembre "tienen que participar todos los militantes del PP, incluidos José María Aznar y Mariano Rajoy". Sin embargo, admitió que desconoce si Aznar tiene previsto acudir a alguno de los actos de estas elecciones en las que los populares harán un desembarco masivo.

23-OCT-18

