Discapacidad. la empresa inclusiva como escenario de rentabilidad centra una jornada de inserta empleo y once en ubrique (cádiz)

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, en colaboración con ONCE, han celebrado este lunes en el Convento de Capuchinos de Ubrique (Cádiz) una jornada bajo el título 'La empresa inclusiva: Escenario actual de rentabilidad y diversidad', inaugurada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez; el director de ONCE en Ubrique, José Ángel Pérez, y el director regional de Inserta en Andalucía, Francisco López.

Según indicó la organización, la gestión estratégica del talento diverso implica que las plantillas de las empresas sean un "mejor reflejo" de la sociedad en la que están presentes, potenciando la innovación y la creación de nuevos productos o servicios que satisfagan necesidades no cubiertas por el mercado.

A lo largo de este recorrido, se ha detectado que las actuaciones realizadas para fomentar el talento con discapacidad y la accesibilidad pueden suponer un "factor clave" de competitividad para las empresas, además de convertirlas en importantes agentes de cambio y transformación social.

Adicionalmente, estas políticas constituirán un "activo imprescindible" para el cumplimiento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el pasado 9 de marzo.

Durante la exposición de la ponencia marco sobre 'La empleabilidad de personas con discapacidad como factor de competitividad: de la empresa integradora a la empresa sostenible', el director regional de Inserta aseguró que esta entidad facilita a las empresas los mejores profesionales con discapacidad para el puesto de trabajo que necesiten cubrir.

De esta forma, permite que la compañía cuente con un trabajador "con un alto grado de compromiso y afán de superación, mejorar su posicionamiento como empresa socialmente responsable y acceder a un mercado de 11 millones de consumidores, incluyendo a las personas con discapacidad y a sus familias".

Asimismo, añadió López, la contratación de personas con discapacidad permite a las empresas beneficiarse de incentivos económicos y fiscales, participar en concursos públicos y mejorar su clima laboral.

La celebración de esta jornada se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

