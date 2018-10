El estado gasta 30.000 euros anuales en pagar el ibi del valle de los caídos

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Patrimonio Nacional, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, gasta alrededor de 30.000 euros anuales en pagar el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) del Valle de los Caídos, según el registro de facturas de pago de impuestos de este organismo, al que ha tenido acceso Servimedia.

A pesar de que nunca se ha pagado IBI por la Basílica de la Santa Cruz de Cuelgamuros, el sitio de culto ubicado en el Valle de los Caídos donde se encuentran los restos del dictador Francisco Franco, Patrimonio Nacional sí paga el impuesto por zonas rústicas, el poblado del Valle de los Caídos o una casa forestal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cuelgamuros, entre otros inmuebles.

La casa forestal cedida por Patrimonio Nacional al CSIC se utiliza "para desarrollar actividades de investigación científica donde se encuentran ubicados una estación de medida de gravedad y la base de la red de mareas gravimétrica española", según el propio organismo dependiente de Presidencia. Además, Patrimonio también paga el IBI por inmuebles como casas de vigilancia, los garajes y viviendas del poblado del Valle o las oficinas de la institución en Cuelgamuros.

El IBI es un impuesto que se rige por unos gravámenes que acostumbran a variar año tras año, hecho que hace que el monto pagado por Patrimonio Nacional cambie anualmente. En los últimos cinco años el promedio ha sido de 30.048,56 euros. Además, la cifra anual siempre se mueve alrededor de esos 30.000 euros.

El año 2014 fue cuando Presidencia pagó más dinero por esta tasa al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 31.977,69 euros, un importe que por ahora no ha vuelto a alcanzarse. El 2015, en cambio, se abonó la cifra más baja, 29.139,07 euros.

LA BASÍLICA ESTÁ EXENTA DEL IBI

A pesar del pago del IBI al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, Patrimonio Nacional no lo abona en el caso de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El consistorio del municipio madrileño intentó cobrarlo sin éxito en el 2015 y el 2016, tal y como contó el pasado mes de agosto 'infoLibre'. La factura que se giró desde el Ayuntamiento, gobernado por un tripartito de izquierdas, fue recurrida por Patrimonio Nacional, basándose en el Concordato con la Santa Sede, y el consistorio municipal desistió de su intento de cobro.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha optado por no comentar nada relacionado con el caso. La alcaldesa, Blanca Juárez, no atendió a las preguntas que se le realizaron por Servimedia "porque requiere tiempo y ahora mismo no tiene", según los propios representantes del consistorio.

