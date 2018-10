Sánchez pide a casado que aclare qué valores "comparte" con la "ultraderecha"

SEVILLA, 20 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este sábado desde Sevilla al líder del PP, Pablo Casado, que aclare qué valores son los que comparten con la "ultraderecha", porque los socialistas no comparten "ninguno" con formaciones de esta ideología.

El líder socialista, que participó por primera vez en una reunión del Comité Director del PSOE de Andalucía, calificó de "llamativo" que Casado afirmase que "comparten los valores esenciales" con Vox.

Además, Sánchez cargó con las "cosas" que dice el presidente y los dirigentes populares, porque, una vez que "pierden el poder, pierden los papeles". "No supieron gobernar y ahora no saben hacer oposición. Al paso que van, van a tener tiempo suficiente para aprender a hacer oposición", aseveró.

El presidente del Gobierno arremetió contra "las derechas" y las acusó de tener un "comportamiento" que animar a la ultraderecha. "El abandono por parte de las derechas de la moderación, el abrazar la radicalidad, la crispación, el insulto y la falta de ideas, ideas, lo único que están haciendo es alimentar a la ultraderecha".

En este sentido, dijo que lo "llamativo" de la aparición de esta ultraderecha, aludiendo a Vox pero sin mención alguna, es que cuando surge "la derecha no dice nada". "Al contrario, dicen que 'comparten los valores esenciales de la ultraderecha'", por lo que instó a explique Casado qué valores comparte con esta parte del espectro ideológico.

"IGNORANCIA Y FALTA DE EMPATÍA"

Señaló que los proyectos políticos a lo largo de la historia "evolucionan o involucionan", pero que la derecha española no está avanzado. A su juicio, el líder del PP demuestra "ignorancia y falta de empatía", dos cuestiones que dijo que no se pueden no tener ni en la vida ni en política, al argumentar que la eutanasia es "un debate artificial" que no supone "un problema" para el país.

Por último, el presidente del Gobierno destacó la defensa que hizo el PSOE de la Constitución y del Estado en la oposición, aludiendo al respaldo al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aspecto que a su entender "otros" no podrán decir. Y esa será también, dijo, su posición desde el Ejecutivo: "Defender el Estado es defender todos y cada uno de los artículos de la Constitución sin olvidar los que no me gustan", remachó.

