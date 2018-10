El ejecutivo asegura que "iglesias no es delegado del gobierno"

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez insistió este viernes en desmarcarse de la reunión que mantendrá el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva en el centro penitenciario de Llenoders (Barcelona).

"De las palabras de Iglesias sólo es responsable el señor Iglesias, no este Gobierno", declaró la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. "Le puedo garantizar que, desde luego, el señor Pablo Iglesias no es delegado del Gobierno para nada", manifestó.

Celaá indicó que "el Gobierno lo que ha manifestado es que de la negociación del Gobierno se ocupa el Gobierno", dijo recordando las palabras del presidente Pedro Sánchez en las que agradeció a Iglesias el "apoyo" a los Presupuestos, pero le recordó que "la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno".

La titular de Educación insistió en que el presidente fue "absolutamente taxativo" cuando dijo que "al Gobierno lo representa el Gobierno. La negociación del Gobierno la hace el Gobierno. Fue una suficiente separación de la pieza en relación de la visita de Iglesias a Junqueras", remachó.

"Pero un firmante, que ha firmado un proyecto, será que lo ha firmado porque lo considera bueno. Dentro de las posibles que tiene para contactar con otras personas, supongo que hablará de las bondades", añadió la ministra aludiendo al acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno y Unidos Podemos.

"El Gobierno se responsabiliza de la negociación que hace el Gobierno", reiteró Celaá. Pero, ante la insistencia -hasta cuatro preguntas- sobre qué le parece al Gobierno la visita de Iglesias a la prisión, dijo que no es una cuestión que se haya tratado en el Consejo de Ministros y que "los pareceres no suelen estar encima de la mesa, no se ha tratado", manifestó.

Desde el Ejecutivo reconocen, según fuentes consultadas por Servimedia, que le dan hueco en la escena política a Iglesias para que también saque rédito al acuerdo firmado entre ambos, pero que en ningún caso ha sido mandado por el Gobierno. De hecho, recuerdan que la cita de Iglesias con Junqueras estaba prevista meses atrás pero que en verano no pudo producirse por la situación personal del líder de Podemos.

