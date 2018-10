Presupuestos. el psoe dice que los pge se negocian en el congreso y se desmarca de la visita de iglesias a junqueras

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, se desmarcó este jueves de la visita que Pablo Iglesias hará a Oriol Junqueras en la prisión en la que este se encuentra recluido y subrayó que los Presupuestos se negocian con los representantes en el Congreso.

Así lo dijo en una comparecencia ante los periodistas en la Cámara Baja la 'numero dos' del PSOE, quien aseguró que no sabe de qué van a hablar los líderes de Podemos y ERC. "No conozco ni lo que va hablar ni por supuesto le voy a preguntar. Iglesias es un dirigente de otra formación política, no del PSOE", indicó.

No obstante, la portavoz parlamentaria socialista afirmó que el Gobierno "donde pacta y negocia los Presupuestos es con el resto fuerzas del Congreso y eso vamos a hacer"

Apuntó que el proyecto de LOey de PGE todavía no ha se ha entregado a las Cortes y que "cuando lleguen los Presupuestos, nosotros negociaremos con los diputados de ERC en el Congreso".

Pese al desmarque de la conversación que Iglesias tendrá con Junqueras, Lastra reconoció que Podemos es el "socio prioritario" del Ejecutivo. Lo dijo al no querer valorar unas palabras del diputado del PP Fernando Martínez-Maíllo: "No valoro lo que dicen personajes como Maíllo. Me parece muy bien que tenga una buena impresión del señor Iglesias. Yo también la tengo".

PRESUPUESTOS

El PSOE insistió en la legalidad de los Presupuestos que va a presentar el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tras las críticas de la oposición y defendió que serán presentados ante el Congreso con "la senda que esté en vigor".

Lastra, cuando se le preguntó por la carta que la Comisión Europea remitirá a Moncloa pidiendo que reenvíe los PGE una vez sometidos al Congreso, indicó que "la Comisión Europea sabe que los Presupuestos Generales no están en la Cámara todavía".

Lo hizo en una comparecencia en la que mostró el "orgullo" por la capacidad de los 84 diputados del PSOE y del Ejecutivo; porque "este Gobierno no tienen ninguna debilidad parlamentaria" y "lo sacamos todos".

NINGUNA DEBILIDAD

"Hablan de la debilidad del Gobierno con continuas referencias a los 84 diputados, pero en realidad hablan de su propia debilidad como oposición. Hay que estar y sentirse muy débil para en lugar de confrontar con argumentos e iniciativas, recurrir a un bloqueo tan vergonzoso como inédito en la Cámara, a la que pretenden secuestrar", dijo.

Además, la 'número dos' del PSOE aseguró que el PP y Cs "viven del insulto, la descalificación, la calumnia y una profunda deslealtad" tanto "institucional como al Estado". Así, denunció la "ruta por Europa" de Pablo Casado cuestionando los Presupuestos que presente Sánchez. "Un patriota de hojalata que solo mira a Europa para defender a ultraderechistas, y para echar piedras contra el tejado de España", aseveró.

Por otra parte, la portavoz del PSOE aseguró que la regulación de la eutanasia será la "ley de la legislatura", la cual esperan que salga adelante con un "gran consenso" una vez que el jueves próximo se rechace la enmienda a la totalidad que defiende el Partido Popular. Aseguró que esta norma, que "va a regular derechos fundamentales", es "muy esperada" desde hace "mucho tiempo" por la ciudadanía.

18-OCT-18

