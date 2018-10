Casado: "yo apoyo a juanma y a tejerina porque han hecho mucho más por andalucía que díaz y sánchez"

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró este jueves que apoya tanto al candidato de su formación a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como a la vicesecretaria general de Sectorial, Isabel García Tejerina, porque "han hecho mucho más por Andalucía que Susana Díaz y Pedro Sánchez".

En los aledaños del Congreso de los Diputados, Casado hizo estas manifestaciones después de que Moreno se desmarcase hoy de las palabras de Tejerina, que en una entrevista en TVE dijo que "en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León",

"No compartimos las palabras de Isabel García Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, solo les falta un gobierno a su altura", respondió el candidato popular a la Junta de Andalucía a través de su perfil oficial de Twitter.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, también utilizó esta plataforma para preguntarse si "es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía". "Ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando", aseveró.

Ante este cruce de palabras, el presidente del PP exigió a Díaz que "no confunda las críticas al PSOE con las críticas a los andaluces". "¡Menos victimismo, menos corrupción y más eficacia en servicios públicos!", demandó Casado.

Así, pidió que tampoco se confundan las declaraciones de Tejerina o Moreno, porque "ningún partido defiende tanto Andalucía como el PP". "Yo apoyo a Juanma y a Tejerina, que han hecho mucho más por Andalucía que Díaz y Sánchez", se reafirmó el líder de los populares.

La propia Tejerina atendió poco después a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara Baja para dejar claro que está "de acuerdo" con las palabras de Moreno en el sentido de que "los niños y profesores de Andalucía son de diez" y que lo que ocurre en esta tierra es que hay una "gestión absolutamente ineficaz" del Gobierno andaluz.

"Juanma Moreno y yo compartimos que la gestión de cuarenta años de Gobierno socialistas más que mejorable y que, desde luego, no es lo que los socialistas merecen", remarcó la exministra del PP, antes de subrayar que los andaluces "son gente extraordinaria que merece servicios de máxima calidad".

(SERVIMEDIA)

18-OCT-18

MFN/gja