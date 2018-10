Iglesias pide a rufián que se relaje y a borrell que modere su genio ante la reunión con junqueras

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este jueves al diputado de ERC Gabriel Rufián que "relaje un poco el tono" y al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, que "modere un poco su genio" tras los comentarios que han vertido ambos sobre su visita de mañana al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners.

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Iglesias insistió en su tesis de que "hay que normalizar el diálogo" después de "una situación de excepcionalidad política en la que los líderes de los partidos no hablaban", sino que "se lanzaban mensajes muy agresivos a través de los medios de comunicación". Con Junqueras, admitió, " a lo mejor hay posibilidad de acuerdo y a lo mejor no", en las "muchas agendas que van en carriles paralelos" sobre las que hay que discutir.

Respecto a la reivindicación principal de ERC, Iglesias dijo que "es lógico que en las fuerzas independentistas haya una agenda que trate de acelerar algo que nos parece bien: la libertad de los presos políticos catalanes", admitiendo así la forma de referirse a ellos por parte de los independentistas. En un momento posterior se limitó a llamarlos "dirigentes independentistas encarcelados". Pero, puntualizó "también hay una agenda estatal y catalana importante", en referencia tácita a los Presupuestos para los que hace falta el voto a favor de los grupos independentistas.

El líder de Podemos se refirió muy expresamente a los comentarios desdeñosos que han vertido sobre su reunión con Junqueras diputados de esta formación, como Rufián, quien sugirió que, en lugar de ir a ver a Junqueras para presionarle para que apoye los Presupuestos, vaya a Moncloa a pedir la liberación del líder de ERC.

"Veo a algunos amigos muy nerviosos y muy tensos", lamentó, diagnoticando que los problemas, incluida la "situación de excepcionalidad" en Cataluña, "requieren mucho diálogo, mucha mano izquierda y a veces trabajar en silencio algunas cosas poco a poco", porque "a golpe de Twitter no vamos a conseguir salir de la situación". "Trataremos de relajar un poco el tono. Nos va a ir mejor a todos si nos relajamos un poco", recomendó Iglesias, quien también quiso aclarar que él va a "una reunión que me han pedido", porque "fue Junqueras el que nos transmitió que quería esta reunión y a mí me parece muy razonable".

Al líder de Podemos también se le preguntó por las palabras de Borrell, quien dijo no saber a qué va Iglesias a reunirse con Junqueras y que las amenazas de los independentistas eran "una bravata". Él repuso que Borrell es "muy inteligente, un político brillante, pero a veces tiene un poco de mal genio", y que "nos iría mejor a todos si Borrell moderara un poco su genio" y no rivalizaran en "a ver si el más arrogante es Rufián o Borrell", porque "la gente está cansada de tonos chulescos" y será mejor "si nos guardamos ciertas cosas para otros contextos".

(SERVIMEDIA)

18-OCT-18

KRT/MFN/gja