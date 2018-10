Iglesias cree que el gobierno puede hacer un gesto con los presos pero no está obligado a ello

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este miércoles sobre la posibilidad de que el Gobierno haga un gesto con los presos independentistas para aprobar los Presupuestos que "los gestos son algo que siempre son posibles", pero cuando se le preguntó si tiene que hacerlo, contestó que no está obligado a ello.

En declaraciones en los pasillos del Congreso tras publicar él mismo que el viernes se reunirá con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners donde está preso, Iglesias afirmó haber comentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su intención de reunirse con Junqueras y que "le parece normal que haya encuentros entre los líderes políticos".

"No soy ningún delegado del Gobierno", reiteró cuando se le preguntó si acude en nombre de Sánchez, sino que acudirá como presidente de Unidos Podemos para "hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas" para que los Presupuestos salgan adelante. Eso sí, puntualizó que él no puede "sustituir" al Ejecutivo en la tarea análoga que debe desempeñar.

Por lo demás, Iglesias reiteró que le parece "muy importante mantener la mayoría parlamentaria que sacó al PP del Gobierno", aunque reconoció que "hay que esforzarse" como hubo que hacer con la moción de censura. Insistió en que está dispuesto a verse con todos los líderes políticos que haga falta para conseguirlo.

El líder de Podemos reafirmó que en su opinión los dirigentes independentistas no deberían estar en la cárcel, pero reconoció que como miembro del Poder Legislativo no puede "decir a la Fiscalía lo que tiene que hacer". Desde la misma premisa, contestó que "no" cuando se le preguntó si el Gobierno tiene que hacer con los presos el gesto que le piden el PDECat y ERC, pero dejó caer que "los gestos son algo que siempre son posibles".

Iglesias rehusó comentar el tuit que esta mañana le dedicó el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: "En lugar de ir a presionar a una celda de Lledoners para aprobar los presupuestos del PSOE, se puede ir a presionar a un despacho de Moncloa para liberar a nueve demócratas de una condenada salvaje, injusta y vengativa".

