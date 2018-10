Delgado asegura que la siguen atacando con villarejo para "erosionar" al gobierno

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reafirmó este miércoles en que no ha mentido sobre su relación con el excomisario José Manuel Villarejo y que la oposición insiste en este asunto para "erosionar" al Gobierno.

Delgado se refirió a este asunto en el Pleno del Congreso, donde respondió a sendas preguntas sobre el asunto de Villarejo que le hicieron las diputadas del PP María Jesús Moro y Beatriz Escudero.

"Me reafirmo, no he mentido", afirmó la titular de Justicia en respuesta a Moro, quien le preguntó si se reafirmaba en que no había faltado a la verdad a la hora de explicar sus relaciones con Villarejo, que lleva en prisión preventiva casi un año por cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos.

La ministra defendió que ha dado "cumplidas explicaciones" sobre su relación con Villarejo y la comida de 2009 en la que participó junto a este excomisario, el exjuez Baltasar Garzón y mandos policiales de la época. Delgado sostuvo que ya ha aclarado esta cuestión, por lo que la insistencia del PP en la misma sólo se debe a que lo que se busca es "erosionar" al Gobierno.

"JINETE DESCABEZADO"

Delgado añadió que mientras el PP insiste en esta cuestión intenta bloquear reformas como la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita el plazo de instrucción de asuntos como los casos de corrupción. La ministra resaltó cómo el líder de los populares, Pablo Casado, prometió hace poco a las asociaciones de jueces derogar este artículo 324, a pesar de lo cual sus diputados solicitaron poco después una nueva ampliación del plazo de enmiendas de esta reforma, lo que retrasa la modificación legal.

Al mismo tiempo, la titular de Justicia negó que su ministerio hiciera el pasado 10 de octubre un mal uso de Twitter, cuando se difundieron por la cuenta oficial del departamento afirmaciones que la ministra hizo en el Congreso al explicar sus relaciones con Villarejo. Delgado sostiene que podían haberse puesto comillas en los tuits que se enviaron sobre su intervención, pero que no se hizo ningún uso interesado de la cuenta oficial.

Por su parte, Moro afirmó que la ministra "quiere pasar página" de lo referido a su relación con Villarejo, pero "no es posible", ya que en este asunto ha hecho "de todo salvo informar con transparencia". Sostuvo que la responsable de Justicia ha perdido la "confianza" de los españoles y debería marcharse.

En la misma línea, la diputada Escudero indicó que Delgado "carece de credibilidad" y va como un "jinete descabezado". Esta representante del PP añadió que con el actual Gobierno y sus socios "la democracia está en peligro".

(SERVIMEDIA)

17-OCT-18

NBC