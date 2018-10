Borrell dice que la venta de las acciones de abengoa fue un "error" que no le inhabilita para ser ministro

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, reconoció este miércoles que la operación de venta de acciones de Abengoa por la que fue sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fue un "error" que no le inhabilita para ser ministro.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado del PP José Ramón García Hernández, sobre la forma en la que usó la "información privilegiada" de Abengoa para vender esas acciones.

Se refería a la apertura del expediente sancionador que la CNMV ha abierto contra Borrell por una venta de acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía.

El supervisor indicó, en su momento, que el expediente, con fecha 13 de julio de 2017, se refiere a una venta de acciones de Abengoa por importe de 9.030 euros ordenada en noviembre de 2015 cuando era consejero de la compañía y, a juicio de la CNMV, "conocía información relevante que todavía no había sido publicada".

Las acciones vendidas no pertenecían a Borrell pero sí a una persona de su entorno cercano, según apuntó la CNMV, que recordó que la resolución del expediente, dictada el pasado día 27 de septiembre, no es firme, por lo que el ministro puede recurrir ante el Ministerio de Economía y Empresa y, en su caso, posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ante esta situación, Borrell aseveró que "no he actuado en base a información privilegiada en la gestión de aquella cartera de valores cuya gestión me fue encomendada". Cifró la operación de venta de esas acciones en un "importe limitado de 9.000 euros", una cantidad "muy, muy, muy pequeña sobre el total de acciones sobre el que tenía capacidad de operar".

Confesó que aquella venta de acciones "no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad" que haya podido originar.

No obstante, aclaró que ese "error" únicamente puede constituir, según la legislación vigente, una falta administrativa que "no afecta", según las normas en vigor, a "las condiciones que establecen mi idoneidad para ejercer una función ministerial".

Reiteró que no comparte la resolución de la CNMV y expuso que "no tiene lógica" que disponiendo de información privilegiada "me limite a vender una parte muy, muy pequeña de la cartera que gestionaba".

"Si hubiera tenido esa información, no habría tenido esas pérdidas muy, muy elevadas que soporté como accionista de Abengoa, ya que perdí casi el total de mi inversión", remachó.

Reconoció que la resolución de la CNMV no es firme en vía administrativa y que se le ofrece la posibilidad de recurrir. Llamó la atención ante el hecho de que para ir a los tribunales tendría que pasar "necesariamente e inevitablemente" por un recurso previo de alzada ante el Ministerio de Economía, lo que generaría una "situación anómala" en la que un ministro recurriría ante el gobierno del que forma parte.

Ello no sería, a su juicio, "políticamente correcto", porque podría ser presentado como un "conflicto de intereses" y cualquiera que fuese el resultado del recurso, daría lugar a "interpretaciones políticamente interesadas".

En ese momento de su exposición, Borrell fue interrumpido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien adujo que se había agotado el tiempo de que disponía el ministro para su argumentación.

(SERVIMEDIA)

17-OCT-18

MST/caa