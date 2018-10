Moreno apela a un "bloque del cambio" en andalucía

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular en Andalucía y candidato a la Junta, Juanma Moreno, apeló este martes a conformar en Andalucía un "bloque de cambio político" con Ciudadanos que permita desalojar del Gobierno a la socialista Susana Díaz, a la que afeó que esté "dando largas" a un 'cara a cara' previo a la citas con las urnas del próximo 2 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Moreno se declaró "muy optimista" con respecto a la cita con las urnas en su región, ya que "todo nos indica que por primera vez en 40 años vamos a tener la posibilidad de que haya un bloque de cambio político".

Subrayó que ese "es el gran objetivo del PP andaluz" frente a un PSOE al que ven "muy nervioso" por asuntos como la comisión de investigación regional sobre "el uso de las tarjetas 'black' en los prostíbulos". "Todo nos indica que evidentemente el PSOE teme perder el Gobierno en estas elecciones", remarcó.

Dicho esto, quiso poner el acento en "la pelea interna que tiene Pedro Sánchez con Susana Díaz y en la que los grandes perjudicados son los andaluces". En su opinión, el acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos "ningunea y olvida" a Andalucía.

Y, precisamente por ello, dijo que no le extraña que Díaz "no quiera afrontar un debate" con él. "Un 'cara a cara' sería lo razonable. ¿Por qué no quiere hacer lo que se hace en las generales? Está dando largas, intentando buscar limitaciones y me huele a que no quiere aceptarlo", analizó.

Sobre el efecto que el líder nacional del PP, Pablo Casado, puede imprimir en estos comicios, indicó que las encuestas que manejan dicen que desde el Congreso Nacional en el que fue nombrado presidente "se está produciendo una recuperación de votos" al recuperar abstencionistas y a votantes de Cs.

"Creo, sin duda alguna, que Casado es un estímulo para el PP y un revulsivo en términos electorales", manifestó el líder del PP andaluz, mostrándose además convencido de que el 'efecto Casado' generará "más atracción de voto" en otras citas con las urnas.

