Cataluña. la alcaldesa de girona reivindica el papel de las "ciudades medianas e intermedias"

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, reivindicó este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' el papel de las ciudades "medianas e intermedias". "La ciudad es un espacio aglutinador de proyectos vitales de personas, tanto físicas como jurídicas" y, por lo tanto, "no tiene sentido que estos espacios estén aislados de la gobernanza global, es decir, supramunicipal".

Durante su conferencia en este encuentro organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Madrenas expuso que "las ciudades son el primer escenario de las transformaciones por los valores de la proximidad" y que "las ciudades intermedias son ciudades que hacen de nexo, entre el ciudadano y el territorio, entre los entes más pequeños a los más grandes, hasta trascender al ámbito global".

Por ello, se felicitó del modelo de "éxito" de su ciudad y argumentó que, en lo que va de siglo XXI, Girona ha crecido un 36% en población y este es "un indicador fiable de su éxito". "El éxito nunca es casualidad, se construye de forma deliberada, y nosotros fomentamos la calidad de vida de los ciudadanos con unas políticas basadas en el consenso", concluyó.

Afirmó que "lo que hacemos trasciende nuestros límites, superan el ámbito local" porque "somos punta de lanza en Cataluña y Europa". En este sentido, destacó ejemplos como el de contar con el mejor restaurante del mundo -El Celler de Can Roca-, un equipo de fútbol que milita en la llamada mejor liga del mundo -Girona F.C-, organizar un referente cultural como el Temporada Alta, ser un paraíso de la práctica del ciclismo, un modelo europeo en salud mental -con un reingreso del 18%, menos de la mitad de la media europea-, o el de ser un plató para grandes superproducciones internacionales -como Juego de Tronos-.

Preguntada sobre el fenómeno del 'top manta', Madrenas se mostró rotunda: "No lo permitiría porque complica la vida a los comercios que pagan sus impuestos y hacen el trabajo bien hecho, que sustentan el país. Se tiene que proteger a las personas vulnerables pero no se puede permitir este tipo de comercio alegal, que conlleva muchos efectos negativos". "No tiene sentido que un comercio tenga que cerrar porque exista este tipo de comercio", remachó.

