Madrid. villacís lamenta que podemos suba el smi pero no llegue a un acuerdo con la policía municipal

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, lamentó este martes que el Ayuntamiento de Madrid o Podemos "se apunta" a todas las manifestaciones de todos los trabajadores, dice querer lo mejor para ellos y les sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero, a la hora de la verdad, "son incapaces de sentarse y llegar a un acuerdo con la Policía Municipal de Madrid, simplemente porque no quieren a los policías municipales".

Así lo señaló tras asistir a una concentración de decenas de policías municipales en la Plaza de la Villa, donde exigieron una mejora salarial y unas mejores condiciones laborales para los agentes.

Villacís mostró su apoyo a la Policía Municipal, porque "están hartos de que se les falte el respeto por parte de esta corporación y de que se les humille sistemáticamente por parte de este Gobierno municipal y por muchos de sus concejales".

En sus declaraciones, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio madrileño aseguró que los policías lo único que quieren es poder conciliar. "Por ser policía municipal no tiene que ser el único de todo Madrid que no concilie", remarcó. Además, añadió, "están negociando unas mejoras salariales, ya que llevan años con ellas congeladas". Por tanto, continuó Villacís, "me parece razonable lo que están pidiendo".

A este respecto, apuntó que lo que está diciendo la corporación "es mentira", porque "está diciendo que en el último acuerdo hicieron una oferta que mejoraba sustancialmente la anterior oferta y no es cierto". "Es básicamente la misma cambiando alguna coma o algún punto, por lo que han vuelto a la casilla de salida", lamentó.

Por último, criticó que el Gobierno de Ahora Madrid no tenga "ningún respeto" por la Policía Municipal "ni ninguna consideración, por lo que los policías se están sintiendo insultados y humillados".

"Tienen una verdad encima de la mesa, que es que Podemos no quiere llegar a un acuerdo, porque probablemente alguna de sus corrientes internas no verían con buenos ojos que se llegase a un acuerdo con la Policía Municipal", concluyó Villacís.

16-OCT-18

