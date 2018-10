Presupuestos. borrell ironiza con que los "dos presidentes" de la generalitat "nos tienen el alma en vilo" con los pge

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ironizó este martes en el Congreso de los Diputados con el hecho de que los "dos presidentes" de la Generalitat, "el que tenemos fuera y el que tenemos aquí", en referencia a Carles Puigdemont y Quim Torra, "nos tienen el alma en vilo" con los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia en la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Cámara Baja, en la que presentó las líneas maestras de su departamento en materia de cooperación.

Lo dijo en respuesta a la diputada de ERC Ana Maria Surra, quien utilizó parte de su intervención para censurar la actuación del Gobierno en todo lo relacionado con el desafío independentista y para denunciar la existencia de "presos políticos".

Ante esta situación, Borrell acusó a los independentistas de pretender que el Gobierno "viole la separación de poderes" al condicionar su apoyo a los PGE a que el Ejecutivo inste a la Fiscalía a recomendar la absolución de los líderes independentistas encarcelados.

No obstante, llamó la atención ante la cacofonía de los políticos independentistas, que "unos días" reclaman al Ejecutivo que se salte la separación de poderes y "otros días" afirman que "no hace falta". "No sé con qué quedarme", dijo.

Esto le sirvió para ironizar con el hecho de que "los dos presidentes de la Generalitat, porque tenemos dos, el que tenemos fuera y el que tenemos aquí", "nos tienen el alma en vilo" con los PGE.

Por ello, exigió a los independentistas, a quienes rechazó como socios de gobierno de Pedro Sánchez, que se aclaren sobre su apoyo a las cuentas públicas que prepara el Ejecutivo.

